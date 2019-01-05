友友建設3兄弟 無私捐6千萬助學子

2019年01月05日 20:04 中時 柯宗緯

「友友錦祿文教基金會」今舉辦獎學金頒獎典禮。（柯宗緯攝）

受贈學生獻唱《感恩的心》。（柯宗緯攝）

身兼高雄市不動產開發公會理事長的友友建設董事長張永義，與張順興、張鴻熙3位兄弟為感念父母教養之恩，以其名字成立基金會「友友錦祿文教基金會」，10幾年來，無私捐出6千萬，發放獎助學金、辦晚自習、營養午餐補助，幫助嘉義及高雄弱勢子弟，今 （5）日在案場百達富祥舉辦頒獎典禮，學生代表受獎，場面溫馨。

張永義來自嘉義鄉鎮，小時候父母告訴他們，「如果有乞丐來，會先分給他們，剩下再給你們」，這種以身作則的家庭教育，也成就三兄弟，成人後事業有成，秉持著感恩的心回饋鄉里及社會。

三兄弟以父親張祿、母親張謝水錦之名，以行動實踐「取之於社會，用之於社會」信念而立，讓建築不再只是生硬置入，而是透過更多的設身處地思考為人們謀求福祉。

「友友錦祿文教基金會」並於2004年開辦「友友社區獎學金」提倡社區向學風氣，2005年起開辦偏鄉學校晚自習、清寒優秀學生長期培育，於2007年11月立案「財團法人友友錦祿教育基金會」，2009年起走入校園，辦理家庭倫理講座，每學年接受超過200場學巡講申請及童營養午餐補助。

今年度頒獎典禮今於鹽埕最美建築「百達富埕」舉辦，近百位學子及老師、校長出席，學生也帶來《感恩的心》等表演致謝。友友基金會連續15年頒發獎學金，累計超過千位學子受惠，2016年更獲教育部肯定，獲頒「社教貢獻獎團體獎」堪為企業典範。

(中時 )