張基龍熱愛格鬥 馬東石親傳壓手霸技巧

張基龍將首場海外見面會獻給台灣。funpack提供

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時報周刊
張基龍曾得馬東石指點，傳授壓手霸技巧。funpack提供

韓國男星張基龍今日抵台，參加人生首場海外見面會，第一次與台灣媒體見面，他緊張得手心冒汗，聽見主持人開玩笑想驗他腹肌，張基龍一時之間不知如何反應，只好抓頭傻笑，相當青澀可愛。

張基龍與IU合作過〈粉紅色高跟鞋〉、〈Friday〉兩支MV，去年也一起演出韓劇《我的大叔》，因而有「IU的男人」稱號，對此，他不避諱表示：「對，就是我。」第一次與IU合作時，他還是新人，「6、7年後再次合作，是以演員對演員的身分，有種奇妙的感覺。」

張基龍這幾年戲約不斷，他透露有適合的角色一定積極爭取，甚至會抱持「只有我一人能演」的想法試鏡，近年除了《我的大叔》，他在《Go Back夫婦》及《過來抱抱我》的演出也令人印象深刻。「拍《Go Back夫婦》時，我為了培養戀愛的感覺，在鞋櫃貼上張娜拉的照片，這樣進出都看得到她。」張基龍說：「《過來抱抱我》則是我流最多眼淚的戲，我平常不愛哭，這部戲流得淚比過去27年的人生都還要多。」

閒暇之餘，他喜歡到漢江走路，有空還會爬山。張基龍還有一個嗜好，就是看格鬥比賽，「我平常睡比較晚，但如果有喜歡的選手出賽，自然而然會睜開眼，如果可以一邊看比賽一邊吃披薩，那天一定是美好的一天。」他認為兩個打鬥的男人好比獅子與老虎，非常強悍，「看他們比賽可以解除壓力，如果有空，我想到L.A.、巴西或墨西哥，親眼觀賞比賽。」

去年張基龍與馬東石一起拍攝電影《壞傢伙們》，身為韓國腕力比賽協會理事的馬東石主動傳授比賽技巧，讓張基龍印象深刻，「馬東石前輩花了快1個小時的時間傳授比賽秘訣，還叫我過去握他的手。」馬東石肌肉健壯，張基龍直呼碰到他的手像碰到巨石一樣，可惜他們並未來場友誼賽，「一碰到馬東石前輩的手，他就說我的角度不對，又開始進行指導了。」張基龍見面會明（6）日在三創Clapper Studio舉辦。

(時報周刊)

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