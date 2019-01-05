打嗝必說Excuse me 賴琳恩、陳乃榮愛情保鮮秘訣大公開

2019年01月05日 19:51 時報周刊 張毓琪

陳乃榮很想說服老婆挑戰唱歌。伊林提供

賴琳恩與老公陳乃榮為慶祝結婚2週年，飛往菲律賓馬尼拉晨麗渡假城享受甜蜜兩人世界，這也是他們相識9年來，第一次一起出國跨年。往年陳乃榮跨年都在工作，賴琳恩只能在電視上看他演出，「這次可以一起坐在台下看演唱，覺得很幸福。」

從不按摩的陳乃榮在老婆邀約下，夫妻一起在飯店內做SPA，他笑稱太緊張全程身體僵硬，且一直覺得很癢想笑，完全睡不著，也無法享受其中的樂趣，賴琳恩笑說：「我老公的身體，只願意給我摸。」

這對夫妻私下無話不談，且興趣一致，都喜歡打電玩跟吃辣，不過賴琳恩透露，本來只有陳乃榮愛打電玩，但陳乃榮很積極與老婆分享喜歡的事物，在他的循循善誘下，現在賴琳恩已是青出於藍的電競高手。賴琳恩連口味都被老公影響不少，「吃辣是被他訓練的，我現在可吃到大辣等級。」陳乃榮笑說賴琳恩有各種潛力可開發，很想說服老婆唱歌。

賴琳恩維繫夫妻感情的方式，就要留一點空間給彼此，保持適度的「神秘感」，跟老公外出吃飯，會稍微打扮一下，在家也要注意形象，從不會在老公面前放屁、挖鼻孔，甚至打嗝也不行，「大家覺得在一起久了，可以隨便，我不喜歡這樣。」陳乃榮說，他也受到琳恩影響，不會在她面前放屁，「萬一在餐桌上忽然不小心打嗝，我也會馬上說Excuse me。」

(時報周刊)