以小說淑世！寶璽董座梁德煌發表新作《看不見的戰爭》

2019年01月05日 19:55 中時 盧金足

中部建築名人梁德煌左手蓋建築，右手寫小說，5日新出爐的第四本小說《看不見的戰爭》，吸引很多書迷。（盧金足攝）

寶璽建設董事長梁德煌5日發表第四本小說《看不見的戰爭》，數百名粉迷交流讀後心得，座無虛席。（盧金足攝）

寶璽建設董事長梁德煌感性表示，「我寫小說，小說也連帶影響我！」（盧金足攝）

寶璽建設董事長梁德煌發表第四本小說《看不見的戰爭》，很多書迷大排長龍拿著書喜獲簽名。（盧金足攝）

左手蓋建築，右手寫小說！台中市豪宅建商、寶璽建設董事長梁德煌，手上正推動台中7期百億超級大案，百忙之中仍勤於筆耕文學花園，繼創作《一個生意人的小說與現實》、《請給我幾分鐘》、《好可怕呀，師父！》之後，5日發表第四本小說《看不見的戰爭》，吸引很多粉絲慕名而來，從建築跨足小說創作，結緣文字世界成就更豐富的生命力，未來還要繼續寫下去。

梁德煌發表新出爐的小說《看不見的戰爭》，很多書迷大排長龍拿著書喜獲簽名，粉迷交流觀後心得，書迷盼他著手寫長篇小說，以饗讀者，也有知音表示，其中幾個人物主角，彷彿看到自己的影子，小說寫到自己的心裡。

精彩的七篇短篇小說內容，包括「約定」、「印心」、「平行線」、「揮灑人生」、「探戈」、「酒與同情」及「看不見的戰爭」膾炙人口。

梁德煌強調，書中著墨的故事都是「虛構人物」，但常聽別人講很多故事，自己也身歷其境不少情節，在建築業四十多年，蓋房子和寫小說一樣，除了要有大綱、構圖，最重要的是放入真感情，建築物和小說才會動人。

「我寫小說，小說也連帶影響我！」梁德煌表示，從腦中寫下來的人物和劇情，是心靈上很大的成就，而且讓他一向朝九晚五，比公務員還公務員的枯躁人生，從小說中人物的喜怒哀樂，更讓自己體會不同角色的生命歷程。

他提及前陣子在寫《看不見的戰爭》時，寫到家庭溫馨的片段，本來趴在沙發寫，但寫到一幕家人章節時，幸福的感覺充滿心胸，情不自禁的放下筆站起來，在客廳來回踱步走了十分鐘，感情的激盪久久不能自已。

「一個人其實就像一座寺廟，修行的人生，好壞都會尋找出口」，梁德煌從台大經濟系畢業後，立志要賺大錢，做慈善事業，投入建築業，每一棟建築物都是獨一無二的作品，就像寫小說，每一篇的情節不能重複。

梁德煌表示，寫小說訂出主題和大約情節時，將人物的經歷性格想法定位，放手讓主、配角隨意發揮，他們常脫軌演出，令人有時驚喜，自己一步一腳印的筆耕，不只是興趣與創作過程，猶如一段又一段的冒險和探索，也懷抱以故事淑世的理想。

美國西北大學醫學院臨床心理學家黃維仁博士，在《看不見的戰爭》一書的推薦序寫道，「人生是最好的學校」，而愛是其中最重要的功課，藉著小說循循善誘，幫助這個不完美的世界中，在善惡之間掙扎的芸芸眾生，能感受到一些溫暖，激發出更多的善念。亦為梁德煌以小說實踐淑世的理想，下了最佳註腳。

(中時 )