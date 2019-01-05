架好康！銳揚鳳山預售案 每賣20戶就抽1台汽車

建商大手筆送汽車，喊出每賣20戶就抽1台。（柯宗緯攝）

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已購屋的黃先生（右）今幸運抽中2台GOGORO。（柯宗緯攝）
上揚營業四處總經理施棟瀝對該產品信心滿滿，希望在6月底完銷。（柯宗緯攝）
假日看屋組數多。（柯宗緯攝）
銳揚捷仕堡主攻首購及首換族，市場反應不錯。（柯宗緯攝）

高雄鳳山預售案「銳揚捷仕堡」，今（5）日正式公開已熱銷60戶。建商為刺激買氣，阿莎力送汽車及GOGORO電動車，今有名黃姓住戶一連抽中2台電動車，好運氣勢不可擋。建商說，每賣10戶就抽1台電動車，每賣20戶就抽1台汽車，如果順利在6月底完銷，預估送出15台，總計將花1千萬元送車。

「銳揚捷仕堡」基地1300坪，光是游泳池、花園等公設就占700餘坪，地上15層，規劃271戶，每戶為2至3房，坪數落在20至40坪，緊鄰鳳山國中及大東捷運站、大東藝術中心、繁榮商圈等，坐享交通及生活便利，每坪開價22至24萬。

上揚營業四處總經理施棟瀝指出，去年底大選過後，高雄房市增溫，但鳳山新成屋缺口嚴重，剩不到300戶，總銷25億元的「銳揚捷仕堡」，含車位不到1千萬，產品CP值高，吸引首購、首換族目光，潛銷加公開已賣60戶。

施棟瀝說，為炒熱買氣，明（6）日下午2點半到下午5點，將開放已購戶及一般民眾賞屋抽獎，屆時現場會抽出市價60多萬元豐田汽車1台。另外，6月底前，每賣10戶就抽GOGORO電動機車，再加碼每賣20戶就抽1台汽車，已購戶可以無限次數參與抽獎，真心不騙，像今天就有一名黃先生抽中兩台電動車。

(中時 )

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