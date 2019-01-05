搶搭愛情產業鍊 健仁醫院搶救大尺碼

2019年01月05日 20:13 中時 柯宗緯

S小姐現身說法，感謝健仁醫院讓她甩開不自信，如今成功減重，更迎來愛情。（柯宗緯攝）

高雄「健仁醫院」搶搭韓流愛情產業鍊，近日成立美體健康中心，主打體重管理、減重手術，誓言為大尺碼男孩、女孩找回愛情的春天。一名體重破百的S小姐，進行微創胃縮小手術，成功擺脫塑身，人也更加有自信後，愛情自動來敲門，有位交往穩定的男友。

從事教育業的S小姐，最顛峰體重來到109公斤，從小飽受流言蜚語及歧視眼光，相當缺乏自信，也對愛情不抱憧憬。雖然她試圖節食、運動，但效果不彰。最後求助健仁醫院，在醫師評估下，她在生日當天進行微創胃縮小手術，術後1年內體重像溜滑梯式降為51公斤，也順利招來桃花，有位穩定交往且愛她的男友。

健仁醫院幫助體重過重的朋友們成功變身，吸引全台甚至海外個案來到高雄求診，將醫療產業與韓市長倡導的愛情產業鏈結合。占地逾百坪的美體健康中心， 提供高品質、恢復快的體重管理服務，禮聘台灣減重手術權威蔡明憲教授團隊進駐，規劃整合減重手術在內的多元醫療區塊鏈。

蔡明憲率先引進歐美減重手術團隊照顧模式，特別重視手術前完整評估，以及減輕手術後疼痛，並且將減重手術後的再次手術機會控制在0%。如此好的手術成績，吸引不少海外高端個案，包括來自香港、中國大陸、美國、澳洲、英國、關島、泰國、俄羅斯、杜拜等地的個案，特意跨海前來找蔡教授進行減重手術。

(中時 )