總統籲別再講「九二共識」 新黨：執政者在騙全世界

2019年01月05日 20:33 旺報 潘維庭

媒體報導，蔡英文稍早會見外媒，要各黨不要出賣人民的意志與信任，也不要再講「九二共識」，因為已不再有模糊空間。新黨5日回應，「是誰出賣人民的意志與信任？大家在為台灣找出路，在野黨無意也無力出賣台灣，但執政者卻在欺騙全世界。」

新黨5日發表聲明質疑蔡總統：當初既說「尊重九二會談的歷史事實」，是否應該把歷史事實攤開，大家都來檢視一番？「九二共識」的模糊性，在雙方對「一個中國」的政治涵義有所爭執，所以擱置；但1992年香港會談，兩岸兩會從一開始就對「堅持一個中國原則，謀求國家統一」達成共識，不是如此嗎？

新黨表示，要誠實地告訴人民，包括「一個中國原則」這個用語，以及「台灣、大陸都是中國之一部分」的說法，都是當年李登輝主持的國統會、授權的海基會率先提出的。今天蔡英文說「九二共識」已無模糊性，習近平提出兩岸要推進政治談判，台灣各黨更應負起責任，還原當初「九二共識」的歷史事實，追溯當初兩岸最大的共識是什麼。

新黨稱，蔡英文又稱大陸要朝民主、人權保障的方向移動，但蔡英文自己在台灣的所作所為呢？這些年來台灣的情況，不就是「民主變民粹，人權變特權」嗎？太陽花可以目無法紀、暴力占領，蔡政府一上台就統統「無罪」，但對於新黨幾個宣揚理念，正當參與兩岸交流的青年軍，竟可以用「危害國家安全」起訴。新黨率先表達願意與大陸政治協商，爭取保障台灣和平發展的方案，執政當局馬上放話要關起來，「這是什麼民主？什麼人權？」

新黨也呼籲國際媒體，台灣在蔡英文執政下，口稱「維持現狀」，實則「務實台獨」，毀棄自己中華民國憲法，更藉由教科書「去中華民國化」，連自己中華民國的法理、歷史都摧毀殆盡，已經沒資格做中華民國總統。兩岸這樣對衝下去，和平解決幾無可能，最後結果就是戰爭，「這是國際媒體希望看到的？」

新黨強調，自己無力摧毀蔡英文的執政，只有台獨四大老可以，但你們卻會危害我們所有人的安全，把台灣帶向毀滅。面對這樣的危機，新黨更要扮演一路走來自我期許的北極星，指引正確的方向，說出歷史的事實，呼籲各黨都應自己先正視「中華民國」是什麼，「九二共識」是什麼，承擔起引領人民的責任。

新黨並提出三大附註，「請台灣各黨面對的歷史事實」。第一、1992年海基、海協兩會香港會談，爭執的是對「一個中國」政治涵義的表述，且台灣海基會曾對此提出多個表述方案，但雙方從坐下來談的第一時間起，對於「堅持一個中國原則，謀求國家統一」就立即達成共識，只是如今民進黨否認、國民黨避談，台灣各政黨只剩少數人秉持歷史事實，向人民說明清楚。

第二、「一個中國原則」這個用語，最早源於1991年2月23日國統會通過的《國家統一綱領》，是台灣先創造的，後來更於1992年8月1日國統會第8次會議通過，說明台灣方面定義的「一個中國原則」，出現「台灣固為中國之一部分，但大陸亦為中國之一部分」的說法，也就是如今大陸所提「兩岸同屬一中」的「一中原則」。

第三、大陸海協會1992年11月16日給海基會回函，表示接受「以口頭聲明方式各自表述」一個中國原則，並附上海基會於1992年10月30日下午在香港會談上提出的口頭表述方案，即「在海峽兩岸共同努力謀求國家統一的過程中，雙方雖均堅持一個中國的原則，但對於一個中國的涵義、認知各有不同」。

(旺報 )