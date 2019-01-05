非洲豬瘟檢驗過關 金門未淪陷為疫區

日前金門發現非洲豬瘟海漂死豬，周圍的豬場檢驗後證明未受感染（示意圖）。（資料照／許素惠攝）

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金門於去年12月31日發現一隻非洲豬瘟病毒反應為陽性的漂流死豬後，防疫單位隨即在周邊半徑5公里內的豬場進行採樣及檢驗，今（5）日結果出爐，非洲豬瘟反應均為陰性，不需向世界動物衛生組織（OIE）通報。換句話說，金門並未淪陷為非洲豬溫的疫區。

非洲豬瘟中央災害應變中心表示，去年底在金沙鎮發現非洲豬瘟陽性漂流死豬，周邊半徑5公里有10個豬場（3公里內1場，3至5公里9場）。金門縣動植物防疫所已於最短時間完成採樣，共200支豬血清，樣品並於4日送達農委會家畜衛生試驗所。

畜衛所則於今日以qPCR完成檢驗，非洲豬瘟反應均為陰性，顯示疫病並未擴散。不過檢疫單位仍會對全金門的豬場持續進行健康訪視，以防發生疫情。

應變中心又說，《動物傳染病防治條例》第34條修正增列「檢疫物不得以郵遞寄送輸入；其以郵遞寄送輸入者，應予退運、沒入或銷燬。」總統蔡英文已於4日公布、6日生效，可加強防範動物疫病透過郵寄傳入國內。

此外，農委會防檢局又於大陸豬肉製品中驗出2例非洲豬瘟病毒基因，使陽性案例累積至第9例及第10例。而第9例同安封肉是去年12月24日採樣，第10例哈爾濱紅腸則於12月26日採樣，均於今年1月2日寄達畜衛所，再經確認後，基因片段序列與大陸非洲豬瘟病毒株相似度100％，這些豬肉產品均已銷毀。

(中時 )

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