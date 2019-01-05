社福團體圍爐送暖遇寒冬 出現有物資袋卻無物資窘境

2019年01月05日 20:43 工商 曾麗芳

景氣低迷，已嚴重衝擊到民眾捐贈物資給社福團體的意願！全成基金會連續多年在台中南屯區辦理「寒冬送暖圍爐餐會」，邀請具長期照顧需求的家庭及社區獨居老人、身心障礙者齊聚圍爐，感受社會大眾帶來的暖流。不過，今年因為物資捐贈不如往年熱絡，眼看1/11即將舉辦圍爐餐會，預計隨餐贈送的「喜洋洋福氣袋」、卻出現物資欠缺的窘境。

全成基金會董事長聶玉美表示，今年捐贈氛圍低迷，往年於活動前一周即可募得需求物資，今年卻大不如前，雖有部分企業長期贊助物資，但預備放入物資袋的「喜洋洋福氣袋」，如今還躺在置物櫃中，形成有物資袋卻無物資的特殊情況。

不過，聶玉美心存感激的說，基金會長期獲得新社菇神、金磚餐廳、逢甲陳媽媽四季涼補店、月之戀人、歐客佬等善心企業的捐助，今年獲知「第13屆寒冬送暖意、溫馨圍爐情」將於1月11日舉辦，立即率先響應捐贈物資。

其中，菇神餐廳捐贈20大包香菇、提供長輩做為年節乾貨應景；金磚餐廳熱情響應圍爐餐費捐助；逢甲陳媽媽四季涼補店更是持續10年提供圍爐湯品供長輩寒冬進補；月之戀人、歐客佬則捐助糕點供活動現場民眾品嘗。

聶玉美表示，圍爐純粹是自發性活動辦理，期待凝具社區大眾力量，給予長期照顧需求者在年節前夕感受來自社會大眾的溫馨善意，和一群同樣有照顧負荷的家庭齊聚圍爐，彼此支持互動，形成善的資源網絡處於社區中。

(工商 )