英智庫評地緣政治實力 美國仍是全球唯一超強

2019年01月05日 20:51 中時 王嘉源

據美國之音（VOA）中文網5日報導，英國新保守派智庫「亨利傑克遜學會」（Henry Jackson Society）4日公布了最新全球地緣政治實力報告（Audit of Geopolitical Capability）。儘管有關美國實力在衰退之說開始冒頭，但是報告指出，從整體的地緣政治實力來說，美國依然是全球唯一的超級強國。中國大陸位居第三，僅次於美國和英國。

報告用國家決心（政府功效、經濟決心、戰略決心以及利他決心）、國家結構（經濟表現、技術力量、文化優勢）、國家工具（軍事實力、外交制衡）和國家基礎（國家財富、人口結構、國土面積和自給自足）等四大領域的多項指標，針對20國集團（G20）國家以及非洲人口最多的奈及利亞等21個國家進行了評估。

報告認為，一個超級強國必須擁有廣泛的國家基礎和巨大的國家結構，並由此產生難以抵擋的國家工具，以及有決心在全球各個地方投射力量，並擴張自己的綜合利益。

據美國之音報導，報告認為，美國擁有「全面的」地緣政治實力，是唯一的超級強國。報告說，美國擁有強大的國家基礎，並以此為基礎創造財富，汲取資源和維持人力。而這樣的結構又令美國擁有令人敬畏的國家工具。利用這樣的國家工具，美國在全球追逐利益。

但是，報告說，中國大陸擁有差不多規模的國家基礎，且實力在日漸增長，如果美國希望維持目前的領先地位，必須比以往任何時候都要繼續努力經營自己的國家結構，並需要更大的國家決心，特別是政府改革。

報告給美國的總分是100，遠遠高於第二的英國（57.1）和大陸（56.9）。

報告特別強調，在軍事實力方面，美國遙遙領先，無論是從巨大國防預算、軍事力量的投射以及抵達全球的能力方面來說，美國都超越了其他國家。在軍事實力方面的得分，美國仍然是100。第二名是俄羅斯，29.64分，英國為24.76分，排第三，大陸為22.44， 排第四。

美國之音指出，有意思的是，在2017年的報告中，亨利傑克遜學會認為大陸在軍事上還是個「侏儒」，但是在最新的報告中，沒有這樣的提法。

報告把英國、大陸和法國列為全球性大國，次於美國。報告將全球性大國定義為一個擁有相當大的國家基礎和結構的國家，並以此產生相當的工具，並有決心選擇性地在全球投射力量，和擴張自己的利益。

在亨利傑克遜學會的最新報告中，大陸的排名與2017年排名相比，有所進步。在舊的排行榜中，大陸位列第四，在法國之後。

報告說，大陸擁有最多的人口，大陸的國家基礎僅次於美國。大陸不但有潛力超越英國，而且也有可能名列前茅。但是，報告也指出，大陸要趕超美英還有很長的路要走。報告認為，大陸缺乏文化優勢，也缺乏國家決心為維繫創造性經濟提供既定的自由和有效的政府。未來一年，如果大陸想邁入超級大國俱樂部，大陸將會面臨一系列問題。

報告認為，位居第三的大陸對位居第二的英國構成威脅。

根據最新排行榜，前十名依序為美國、英國、大陸、法國、德國、日本、加拿大、澳大利亞、印度、俄羅斯。南韓則位列第十一。

(中時 )