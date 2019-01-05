SBL》一個縮水一個變高？台銀雙洋將仍無解

2019年01月05日 20:57 中時電子報 黃及人

在台銀總教練韋陳明(左)眼裡，天使反而感覺變高了。(中華籃協提供)

本周一口氣把雙洋將全換新人的台銀，5日派上天使與史貝茲的全新雙洋將組合，結果仍遭桃園璞園89比75無情擊敗，苦吞6連敗，台銀總教練韋陳明說：「我也不知道為什麼史貝斯一來台就『縮水』了，天使反而感覺變高！」

韋陳明心中的疑問，也是不少球迷看到這兩名台銀新洋將的困擾，因為根據中華籃協官方丈量身高，史貝茲是199公分，天使則是195公分，可是兩人一站在場上，卻感覺兩人差不多高，所以才讓韋哥產生一個縮水、一個遍高的錯覺。

「畢竟這是他們來台銀打的第1場而已，兩人也都沒練幾天，我雖然希望他們可以由裡面打到外面，尤其是史貝斯可以鞏固內線，可惜看來兩人都沒做到，」韋陳明說，「這大概是溝通上的問題，兩人並非做不到，我會持續溝通下去。」

上周效力金酒還叫努涅茲的天使，5日貢獻18分、10籃板、5助攻、2抄截與2火鍋的全能數據，表現還算勉強及格，問到先前遭金酒釋出有何感受，天使說：「我沒想太多，我只想做好幫助球隊贏球的本分，持續保持應有的專業。」

至於史貝斯拿下12分、6籃板及3火鍋，感覺還沒法適應台銀打法與SBL節奏，但他信心滿滿表示，「這才第1場，我和隊友還需時間磨合，我也會打得更積極一點。」台銀此役折損替補中鋒謝宗融，恐怕將因右腳大扭缺席一段時間。

反觀璞園雙洋將表現越來越穩定，強森拿下23分、8籃板及3助攻，凱爾15分、5助攻，璞園本土球員卻沒人得分上雙，璞園總教練麥班達說：「我當然不滿意本土沒人得分上雙，但今晚我更擔心我們不會打領先球，且太容易鬆懈。」

(中時電子報)