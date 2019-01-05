何志偉舉辦音樂會 展現勝選氣勢

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中時

(21:29更新內文) 北市立委補選候選人何志偉5日於前港公園舉辦音樂會，邀請藝人黃西田、甲子慧輪番演唱，吸引逾500位支持者到場參與，民眾熱情揮舞旗幟大喊「凍蒜！」氣氛嗨到爆，面對民調領先，何志偉謙稱，不管哪一名都要努力，自己會一步一腳印，繼續認真拚下去。

「拚出新經濟、打造好生活！」北市立委補選27日登場，民進黨候選人何志偉今晚於士林前港公園舉辦晚會，有別於一般傳統造勢，活動以音樂會形式進行，藝人黃西田、甲子慧接力演唱，不少民眾全家總動員參與，吸引逾500人共襄盛舉。

北市議員陳慈慧、鍾佩玲也現身支持，陳慈慧表示，過去與何志偉共事，發現何做事用心、勤走基層，呼籲支持者全力相挺，用選票將何志偉送入國會！

何志偉壓軸登場，一現身即獲得民眾熱烈歡迎，何重申「拼經濟、好生活」的選舉主張，他表示，自己堅持一步一腳印，聆聽基層聲音，不打負面選戰，更藉機向支持者溫情喊話「你們就是我的大咖，拜託大家支持！」民眾熱情揮舞旗幟回應，氣氛熱烈。

面對選戰進入白熱化，依媒體最新民調顯示，何以28.3%的支持率居冠，領先對手陳炳甫18.8％、陳思宇10.3％，對此，何今早受訪謙稱，民調起起伏伏，會作參考，但不管哪一名，都要一起努力，也跟所有候選人說辛苦了，要加油、加油、加油！

(中時 )

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