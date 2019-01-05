走鯖魚的路 8人海上接力划300公里

紀錄片《海鯖廻家》中，廖大偉、陳嘉豐一行8人為了倡議鯖魚保育，接力划獨木舟，經過72小時終於抵達日本石垣島。（海鯖廻家提供）

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紀錄片《海鯖廻家》拍攝8人為了倡議鯖魚保育，接力划獨木舟，從南方澳划到日本石垣島，更是體力與耐力的挑戰。（海鯖廻家提供）

黑潮帶給台灣東海岸豐富的漁獲，但連年不停的捕撈也引發對海洋永續的疑慮。南方澳文史工作者廖大偉表示，全台灣有95％的鯖魚從南方澳而來，然而鯖魚長度卻因過度捕撈連年縮減，不只經濟價值下降，也陷入生態危機。為了倡議保育鯖魚，廖大偉、陳嘉豐等8人去年透過接力的方式，划獨木舟橫渡黑潮，「如果朝著太陽的方向划100個小時，黑潮會帶我們到哪裡？我們要走走看鯖魚走的路。」

廖大偉解釋，日本與那國島、石垣島其實在蘇澳、南方澳的東邊，緯度相當，而中間黑潮經過，水流一路往北，「加上這裡海底正好從3000多公尺深突然變淺，海底的湧升流把許多有機物質帶到淺層，大量的鯖魚因此停留在蘇澳外海。」而獨木舟為了橫渡黑潮，必須持續往東南航行，才能抵抗往北的水流，對於划手是極大的考驗。

然而，為了鯖魚保育而參與接力划獨木舟的8位划手，只有3位是專業教練，其他人少有划船經驗。紀錄片《海鯖廻家》中，8人為了挑戰300公里、72小時的航程，花了5個月時間集訓，由獨木舟教練陳嘉豐負責，將廖大偉等5位幾乎沒有經驗的人訓練成能下水、能長時間划船的划手。航行間又遭遇天氣轉壞、湧浪、翻船、戒護船的充氣小艇破裂等危機，彼此信心喊話，堅持不放棄。

陳嘉豐表示，4年前廖大偉有意透過水上休閒運動活絡南方澳的發展，因此在他的邀請下，移居南方澳。不過雖然最初看重的是當地發展水上休閒運動的天然條件，卻也逐漸認識到漁港在產業變遷下的興衰。

陳嘉豐表示，台灣的海岸線和港口向來只有漁業發展，但漁獲只是人類對海洋的片面認知，他更希望南方澳不只漁業永續，還能發展與海有關的觀光、休閒活動，拉近人與海的距離，「我們倡議鯖魚保育，並不是要讓大家沒辦法抓魚，而是希望讓大家永遠都有魚可抓。南方澳是台灣第一個現代漁港，有豐富的海洋文化，希望90年的漁港歷史可以延續下去。」

(中時 )

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