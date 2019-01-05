海洋養大的小孩 廖大偉划獨木舟回報

2019年01月05日 22:05 中時 許文貞

在近日播映的紀錄片《海鯖廻家》中，8人挑戰划獨木舟橫渡黑潮到日本，考驗滑手的體力與精神力，其中年紀最長的划手便是今年56歲的廖大偉。雖然是南方澳在地居民，但廖大偉從小在鐵工廠長大，家族中沒有人討海維生，自然也沒下過水，一起倡議的哥哥廖大慶更是天生就會暈船，讓廖大偉忍不住笑說，「有時覺得是上天注定，要讓我來划這趟獨木舟。」

廖大偉和廖大慶自2008年投入南方澳在地的討海文化保育，倡議海洋永續資源的議題。廖大偉表示，「其實許多第一線的漁民都有感覺到，再這樣補下去，未來會沒有魚。」他舉例，南方澳看似每年漁獲數量未減，但不只捕到的鯖魚變小，隨著科技進步、捕撈深度更深，漁獲卻沒有隨之增加，代表整個環境的魚因為過度捕撈而數量減少了。

廖大偉指出，鯖魚是食物鏈的底層，「如果原本一年捕撈5萬噸鯖魚，能減少到4萬噸，留1萬噸的魚在海裡，那吃鯖魚的鰹魚、鮪魚、鯊魚自然就會來。即使漁獲量不如以往，得到的收益反而更高。去年起實施2月鯖魚產卵期禁漁20天的規定，不只讓鯖魚順利繁衍後代，隨後捕撈的鯖魚也長得更好，有更高的經濟價值。」

既非討海人，為何如此在意南方澳的漁業發展？廖大偉說了一個橫亙40多年的真實故事，「父親在我10歲那年就在鐵工廠因受傷而過世，媽媽一個人要扶養4個小孩，任誰想都是一局死棋。但鐵工廠另外兩位股東念在過往情誼，沒有趕我們走，留媽媽在工廠當會計。許多來修船的船長，也常常會送魚給我們吃，一送就是40多年，直到現在我們年紀大了，有時回家，還會看到門把上掛著幾條魚。」

廖大偉表示，鐵工廠與漁船關係密切，「早期漁船引擎等零件購買不易，多半會到鐵工廠維修，也會讓工廠入股，互利互惠，最高入股60艘船。近年零件換新反而便宜，維修價格貴，在我們工廠維修的最後一艘漁船也退役後，我們還是決定留下來。」在海的滋養下成長，兩兄弟不忍南方澳90年的海洋文化隨著漁業凋零，將工廠改成文史博物館，持續推廣海洋永續的觀念。

(中時 )