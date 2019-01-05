「撿」單藝術讓台灣風景更美 她們號召撿垃圾6年多

2012年的夏天，來自政治大學的薛芮哲（左2）、鄭洵（中）和台北教育大學的蔡佩珊（右2），發起撿垃圾環島壯遊。（圖／慈濟基金會提供）

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1月5日的淡水沙崙海灘，超過70位來自大台北地區的民眾，一早捨棄溫暖的被窩，9點陸續抵集合、淨灘。（圖／慈濟基金會提供）
響應淨灘的年輕人都是從「『撿』單藝術—那些帶得走的美」臉書粉絲頁獲得訊息。（圖／慈濟基金會提供）
有幾位家長帶著小孩一起來響應淨灘，孩童開心展示撿了1個多小時的成果。（圖／慈濟基金會提供）
淨灘民眾中，年紀最小的是未滿3歲的楊小弟弟，楊媽媽牽著他沿著海岸撿拾小垃圾，楊媽媽表示，這是很有教育意義的活動。（圖／慈濟基金會提供）
淨灘活動共清出36袋、約3百公斤的垃圾。（圖／慈濟基金會提供）
這次淨灘的總召蔡佩珊（左）表示，感謝一直都有這麼多人來響應、幫忙，哪怕只是撥出一點時間，對保護生態都是一股很重要的力量。（圖／慈濟基金會提供）

今（5）日的淡水沙崙海灘，超過70位來自大台北地區的年輕人與民眾，一早捨棄溫暖的被窩，9點陸續抵達集合，他們不是來看海景，而是要讓海洋更美麗。多數人從「『撿』單藝術-那些帶得走的美」臉書粉絲頁獲得訊息，今天用「淨灘」響應一個從2012年就發起的「撿垃圾」行動，而當初這個活動的初發想者，是3位女大學生，她們雖不同校，當時卻有個共同名字─慈濟大專青年。

2012年的夏天，3位分別來自政治大學的薛芮哲、鄭洵和國立台北教育大學的蔡佩珊，因為參加「慈濟大專青年社」（簡稱慈青社）而認識，他們在社團裡學到環保、公益等觀念，在2012年規劃暑假計畫時，想到把環保帶入環島，於是揹起登山包、洗衣籃展開環島壯遊。

雖然過程曾遭同齡者驅趕，但更多網友以行動支持，讓原來只有3人的環島壯遊，新增到約1百人參與。「『撿』單藝術-那些帶得走的美」粉絲頁目前有2萬多人追蹤，一開始以「清淨家園」為主，後來海洋垃圾與塑膠問題逐漸被關注，3人不定期舉辦淨灘、淨山等一系列減塑活動。

1月5日淨灘活動從9點半到11點，短短1個多小時共清出36袋、約3百公斤垃圾，包含玻璃瓶、塑膠瓶、保麗龍、浮球、紙製容器，還有被廢棄的塑膠桶、塑膠管、鐵桶、鐵皮、漁網、木板、針筒等。響應淨灘的有大學生、有剛投入職場的年輕人、有公益團體，也有的是父母帶著小孩來。

淨灘民眾中有幾位是淡水人，年紀最小的是未滿3歲的楊小弟弟，楊媽媽在粉絲頁得知淨灘訊息覺得很有教育意義。楊媽媽牽著楊小弟弟沿著海岸撿拾小垃圾，一邊跟楊小弟弟說這個洞穴可能是哪個小動物的家，我們幫忙把垃圾撿乾淨。楊媽媽表示，撿到比較多的是塑膠吸管、湯匙、塑膠碎片，平時會帶楊小弟弟來沙灘玩，今天利用假日帶他來看看不一樣的海邊。

這次淨灘的總召蔡佩珊分享，當時他們覺得「撿垃圾」是一件最簡單、只要「有手、有腳、有時間」就可以做到的事，然後還可以持續帶動其他人。當時才大三的蔡佩珊目前在讀碩士，課餘時間或有人邀約，就會前往分享淨灘、減塑相關內容，希望能夠有更多人關注這個議題。

蔡佩珊說，感謝一直都有這麼多人來響應、幫忙，哪怕只是撥出一點時間，對保護生態都是一股很重要的力量。

慈濟基金會表示，海洋生態已是全球關注議題，透過在地淨灘活動，盼能邀約更多民眾共同愛護大地。

(中時 )

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