巴曙松：減稅支持內需 2019年大陸零售銷售增速或回升

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香港信報5日報導，港交所首席中國經濟學家巴曙松表示，今年大陸經濟增速面臨下行壓力，但目前推出的結構性減稅政策在一定程度上支持內需，2019年社會零售品銷售增速或回升。

報導稱，巴曙松出席一個財富論壇時表示，2018年大陸經濟是「新舊動力交替中的新增長平台，外部衝擊擾動穩定」。展望2019年，現在大陸的M1與M2均已經降到有史以來的最低水準，M1的按年增速週期領先名義GDP半年左右，因此M1現在達到歷史的最低點，預示2019年上半年的國民經濟會不甚理想。

自2018年以來，M2和社會融資存量增速持續下降。M2中有一個重要的構成就是企業定期存款，巴曙松認為，企業定期存款的下降，暗示工業企業主營業務和利潤增速均進入負增長階段，加上發電量下降、出口等，都對2019年的經濟下行壓力產生影響。

另外，巴曙松認為，2018年大陸社會消費品零售總額整體偏弱，但並不等同於消費降級，認為「消費降級是一個偽概念」。

他表示，社會消費品零售並不完全代表消費，不包含服務性消費和虛擬消費；而消費的下降速率是大陸經濟三駕馬車（出口、投資、消費）中最慢的，消費對於GDP的貢獻2003年以來一直在震盪上升。此外，從居民消費支出結構來看，逐步升級的特徵比較明顯，從產品內的消費結構看也是在升級。

巴曙松認為，雖然房價上漲可能會抑制消費總量，但消費升級並沒有結束。2019年大陸的娛樂、旅遊、文化、醫療消費等主要的服務消費類別，預計仍將保持相對高速增長。

(工商 )

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