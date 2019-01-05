蘋果股價大跌 川普不擔心

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蘋果日前下修財測引發股價和市值狂瀉，美國總統川普表示他並未為此感到擔心，而且再次呼籲蘋果回美國生產。

蘋果股價周五（4日）收盤大漲4.27％，報148.26美元。蘋果3日股價收盤大跌將近10％，以142.19美元作收，創下2017年4月以來收盤新低紀錄。

蘋果下修上季財測，造成市值蒸發數十億美元後，川普表示他並不擔心蘋果，或是蘋果對美國經濟的影響。

川普4日在白宮向記者表示：「蘋果是一家了不起的公司，他們能度過難關。」川普宣稱自他上任以來蘋果股價「狂漲上百趴」，但事實並非如此。自川普在2017年1月就職迄今，蘋果股價上漲約18.5％。

川普表示不擔心蘋果近期股價表現對美國經濟的影響，因為蘋果大部分的產品在大陸製造。川普說：「我告訴蘋果執行長庫克，在美國生產你的產品。大陸是蘋果最大的受益者，受惠程度大於美國，因為蘋果的產品大多在大陸製造。」

不過庫克在2018年3月受訪時表示，雖然蘋果的產品是在大陸組裝，但許多零件是在美國生產，不能因為最後在大陸組裝就說不是美國生產。

川普亦讚揚蘋果在美國投資3,500億美元。川普指的是蘋果去年1月宣布，未來5年擬將海外現金匯回美國，因應美國稅改。

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