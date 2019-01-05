鮑爾：川普若要他下台不會照辦

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美國聯準會（Fed）主席鮑爾4日表示，若美國總統川普要他辭職，他不會從命，以捍衛央行的獨立性。此外，鮑爾表示聯準會對升息保持耐心，鮑爾的鴿派言論帶動美股4日大漲。

川普多次抨擊鮑爾和聯準會的升息決策，是近期美股大跌的肇因。然而鮑爾4日在美國經濟協會的年度會議表示，聯準會掌控基準利率和多項貨幣工具，致力引導經濟走向穩健成長，不受政治力量影響。

雖然鮑爾是川普任命，但聯準會去年底宣布2018年的第4次升息後，暴怒的川普動起開除鮑爾的念頭，不過川普後來發現他沒有權力這麼做。鮑爾在會議中表示，如果川普要求他辭職，他會拒絕。

鮑爾在談到經濟和貨幣政策時強調，央行不會不計代價升息或縮表，貨幣政策沒有「預設的方向」。「在通膨展望低的情況下，聯準會會保持耐心，觀察經濟如何演變。」

鮑爾指出，若有必要，央行將會「大幅調整」方向。「聯準會會仔細聆聽市場傳達的訊息。我們準備好快速和有彈性地調整政策，並利用所有工具支撐經濟。」

鮑爾表示，金融市場擔心經濟出現下行風險，但包括就業報告在內的經濟數據顯示，成長動能延續至2019年。

鮑爾的鴿派發言，加上4日出爐的美國12月就業報告大幅優於預期，帶動美國3大指數大漲。

券商傑富瑞（Jefferies）首席經濟學家麥卡錫（Ward McCarthy）在報告中表示，鮑爾此番言論消除1月和3月升息的可能。他在報告中指出，美國升息循環尚未結束，但央行不會在通膨將低於目標的狀況下升息。

此外，摩根大通的經濟學家也降低美國升息預期。「我們認為鮑爾的訊息十分清楚，我們現在預期今年美國只會升息2次，估計在7月和12月宣布。」

(工商 )

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