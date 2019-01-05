非洲豬瘟搶灘金門 豬腳貢糖逆勢大賣原因揭密

2019年01月05日 22:22 中時 李金生

貢糖是金門的3大名產之一，兩岸消費者慕名而來。（李金生攝）

貢糖是金門的3大名產之一，因為外觀像豬腳而得名，卻是花生和麥芽糖製作的全素「豬腳貢糖」最受歡迎。但在這一波防範非洲豬瘟大作戰中，引起一些消費者誤會，不過在業者貼心說明後，開心大快朵頤，意外衝出更高買氣。

連日來，在大陸非洲豬瘟警報狂響下，站在防疫最前線的金門首當其衝，豬肉和豬肉製品暫停輸台和各離島14天，讓相關特產業者和店家受到一些衝擊。

與高粱酒、炮彈菜刀並列為金門3大特產的貢糖，若使用肉鬆做為餡料，也在禁運品項之一，當地商家配合中央防疫政策，均主動下架。

做為主要產品的「豬腳貢糖」，只因為品名與「豬腳」沾上邊，也在這波全國性防疫行動中遭到波及，竟有遊客詢問店家「是豬腳做的嗎？」、「裡面有豬肉嗎？可不可以郵寄？」讓店家聽了直說「暈！」

其實，豬腳貢糖的主要成分是花生、麥芽糖、麵粉、糖、白芝麻、黑芝麻、澱粉、海藻糖和鹽，是最歡迎的全素產品。

旗下門市部橫跨兩岸三地，目前也是金門縣工業會理事長的特產業者陳緣姿指出，因為豬腳貢糖中間是綿密香酥的花生，外觀好像豬腳中間的大骨，Q Q的外層再裹上芝麻粒，看起來有點像豬腳皮，因此而得名。

其實，平日就常有消費者會問店家：「豬腳貢糖裡面有豬腳嗎？」、「是用豬腳滷汁做的嗎」讓店家啼笑皆非，只能說「人客啊，天大的誤會！」

不過，遊客在店家詳細的解說，並參觀製作過程和試吃後，對「豬腳貢糖」美味讚不絕口，連日來消費數量反而增加不少。

(中時 )