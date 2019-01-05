黃品源為周華健備齊提詞機 16歲正妹女兒超吸睛

黃品源邀請周華健擔任嘉賓。(粘耿豪攝)

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黃品源今晚在台大體育館開唱。(粘耿豪攝)
黃品源兒女也來助陣。(粘耿豪攝)

黃品源5日在台大體育館舉辦「星火燎源演唱會」，唱到〈朋友〉時，偶像兼師兄周華健現身和他合唱，雖嘉賓早已爆雷，但觀眾仍興奮不已；由於周華健曾自虧是「台灣音樂史上使用提詞機數量最多紀錄保持人」，因此黃品源早已備好6台提詞機，「只要他腳踏過的地方我都放，而且我也感受到提詞機的溫暖，因為我的年紀也開始會忘詞了。」

由於今晚在高雄有張學友、台中有五月天開唱，因此周華健虧黃品源：「我以為劉德華是因為你的關係，後面演唱會全都取消了，你下個月要在哪辦，我也要小心。」周華健也笑說，自己一直很閒，已經等黃品源邀他當嘉賓等了多年，隨後兩人齊唱〈花心〉，周華健也加碼獨唱〈愛相隨〉，讓現場歌迷聽得如癡如醉。

黃品源出道28年，他難掩激動心情說：「台灣今天有三場重要的個人演唱會，高雄張學友、台中五月天、台北黃品源，非常榮幸我是今天好日子的台北代表！」開場他從一片火焰背景畫面出場，呼應演唱會主題「星火燎源」。

隨後他清唱經典歌〈你怎麼捨得我難過〉後，又背上電吉他帥飆〈情人〉，但唱完後他突然道歉：「我的無線剛剛沒電，非常抱歉，如果大家不嫌棄我剛剛的失誤，可不可以給我兩倍的掌聲？」歌迷也抱以熱烈的掌聲及尖叫給他打氣。

黃品源一對22歲和16歲的兒女今前來聲援老爸，兒子帥氣、 女兒甜美，兩人自彈自唱不跟爸爸一同飆歌，他難掩驕傲的說：「讓大家知道他們不是靠爸族，是真材實料。」女兒今彈唱〈回家的路〉，幽默說：「這首歌很貼切，因為你（指黃品源）都不回家。」讓黃品源當場大笑：「我不去賺錢哪來學費可以繳，你要體諒爸爸！」前妻蜜兒也到場，他也表示很感謝蜜兒的幫忙。

(中時 )

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