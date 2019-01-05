硬要本人來當面確認！女怒捧亡父骨灰去「確認」

2019年01月05日 23:04 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

一名女網友的父親已於2012年去世，但有間公司仍不斷寄帳單給她父親，甚至打電話到家裡催繳。網友向那間公司表示，父親已經去世多年，要求撤銷帳單，仍一直不斷收到帳單，她再次致電到那間公司，但接洽的人員竟堅持，必須親自向本人確認，即使她提供了父親的死亡證明，對方還是堅持要跟本人親自確認，讓原PO氣到直接抱著父親的骨灰到公司理論。

網友在美國網上的一個論壇「Reddit」PO文表示，當時這家公司打到家裡催繳費用時，就已經告知該公司女職員A，父親已經去世，請幫忙取消帳單，A又回應，那請她把父親的死亡證明副本寄到公司，隔日她也立即寄出父親的死亡證明副本，但是一個月後，爸爸的帳單還是寄來。

她又再次致電到該公司，這次換了另一名員工B接聽，網友說明事件始末後，又得到「你不是帳單的主人，我需要向本人確認」的回應，她無奈回說「帳單主人已經去世多時」，沒想到這名職員堅持要和「本人」對話來確認。女網友氣得和該公司主管約好時間，並要求和B面對面。

到了當天，她依約帶著帳單、父親的死亡證明，以及「父親骨灰」到公司，直接把父親骨灰放在B桌上，把她嚇到立刻打電話報警。事後警方告誡網友說，不該帶骨灰拿到公眾場合，她也認錯並表示，雖然自己這樣做很不洽當，但她已無法忍受這名職員的態度才會如此。三立新聞報導，該公司主管得知事情來龍去脈後，隨即向她道歉，並開除了這名堅持必須跟「本人」確認的B職員。

(中時電子報)