日盼與美聯手 打擊網路攻擊

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日本媒體援引政府消息來源報導，日本考慮把針對該國的網路攻擊，納入日美安全保障保條約中「美國保衛日本義務」的相關條款中。

共同社報導稱，多名日本政府相關人士4日透露，日本政府有意把對其的網路攻擊，列入《日美安全保障條約》第5條的適用對象，目前正探討透過雙邊文件予以明文規定。日本政府也將爭取在今年召開的日美兩國防長和外長安保磋商會議，把網路攻擊部分列入安保條約第5條，並明確寫入聯合聲明。

日本政府相關人士透露，日美防衛部門之間已基本達成共識，一旦發生雙方認定為「對日本行使武力」的網路攻擊時，美國將基於第5條做出反應。根據該條款，如果日美任一方受到武力攻擊，另一方將依照本國憲法的規定採取行動，應付共同的危險。

日本政府官員表示，來自中國大陸、俄羅斯以及北韓的網路攻擊威脅日益增加，因此必須在網路安全方面加強與美國的合作。

北大西洋公約組織（NATO）於2014年9月表明立場稱，針對其成員國的網路攻擊，將被視為對全體成員國的攻擊，北約可以行使集體自衛權。日本外務省官員說，日本也參考了北約的做法。

然而，很難判斷什麼樣的網路攻擊會被認定為對日本行使武力。防衛相岩屋毅去年11月在國會答詢中僅表示，滿足行使武力的3大條件就可以發動自衛權。他所指的3大條件包括：日本存亡受到威脅；沒有其他適當手段可保護國民；以及僅限於必要最小限度地行使。

(中時 )

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