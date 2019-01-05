吳宗憲挺兒鹿希派合體獻唱 問王少偉：56開唱你今來彩排嗎？

吳姍儒（右起）、鹿希派闖演藝圈，老爸吳宗憲在身旁護航。

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台視《紅白藝能大賞》今（5日）在台北小巨蛋登場，由黃子佼擔任總主持人，搭配王少偉、瑪麗、張立東、花花等4位主持人，綜藝天王吳宗憲為了兒子鹿希派，也身穿以歌手身份首次站上《紅白》舞台表演，長達10分鐘的演出，一共唱了〈我會想你〉、〈真心換絕情〉、〈笨小孩〉、等3首歌曲，在演唱〈笨小孩〉後便介紹他兒子鹿希派，而鹿希派也彈奏鋼琴，與老爸吳宗憲一起合唱〈屋頂〉、〈你比從前快樂〉、〈是不是這樣的夜晚才會這樣的想起我〉組曲，在結束父子倆的組曲合唱，鹿希派也一人solo唱〈Wanna Be〉，精湛演出也獲得台下觀眾的熱烈掌聲迴響。

吳宗憲一上台就問王少偉「你今天是來彩排嗎？5566不是要開演唱會？」讓王少偉尷尬不知該如何回應！他表示，原本在5月18日高雄演唱會前不再公開表演，「就是為了兒子」才接受邀約，還說父子倆一起演唱緊張要死，但都是為了陪兒子，還不忘幽默說：「當時要他（鹿希派）離開我是虛情假意以憲哥身份，要他以音樂感動大家則是以爸爸，其實憲哥與爸爸是同一個人，我們也驗過DNA，雖然他眼睛跟我長得不像！」他也透露，期望可以在2019年年底可以再回台北開演唱。

黃子佼大誇：「我們都是主持人，他也要主持別台賀歲節目，但他卻展現演藝圈團結的一面！」覺得很感動。

(中時 )

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