他收到謎之包裹 「濕主」媽媽怒CALL：送你吧

2019年01月06日 00:01 中時電子報 張達智 、 黃眉青

「成人精品」附贈出入平安掛。（照片來源：PTT）

明明沒訂卻收到「謎之包裹」，打開一看竟是「成人精品」！一名網友在PTT分享他的奇特收包經歷，後續劇情「超展開」，原來真正買家竟是一名國中生，他用媽媽的購物網帳號買飛機杯，國中生媽媽發現後，霸氣CALL該名網友說：送你吧！

網友ailanous在PTT笨版代朋友PO《買東西地址真的很重要》一文，稱朋友下班時被管理員叫住，表示收到奇怪包裹，地址是原PO朋友的，但收件人不認識。

原PO朋友打開一看，竟然是「成人精品」飛機杯，賣家甚至貼心附贈「出入平安車掛」！包裹內有出貨人電話跟收件人名字電話，原PO朋友先去電出貨店家，店家表示已經收到款項也不能退貨；他再打給收件人，對方再三強調沒買這東西，不但掛電話還封鎖原PO朋友號碼。

正當原PO朋友滿頭霧水時，接到一通未顯示的來電，正是「剛剛那位堅持沒買的人」，對方用小聲的聲音說對不起，請原PO朋友將包裹寄去某地址，並要了郵局帳戶說會還郵資。

不料，未顯示電話再度來電，但這次是個完全不同的聲音。兩人對話如下：

對方：「先生，請問你幾歲？」

原PO朋友：「呃...?請問你哪裡找？」

對方：「你剛剛是不是有打電話到0937XXXXXX」

原PO朋友：「欸 對 請問...」

對方：「剛剛那是我兒子，請問你幾歲？」

原PO朋友：「...我三十多..」

對方：「好，那可以，我跟你說，我剛查了交易紀錄，我兒子才國中，所以你不可以把東西寄給他，送你吧，看你要送人還是怎樣都隨便。」

原PO朋友表示，兩人對話完，聲音聽起來很生氣的媽媽就掛了電話，電話掛掉前還聽到「你給我過來」的怒吼。

原PO更打趣表示，這件事讓我們知道，那個出入平安掛一點都沒用，還沒出入到，車就被劫了，說好的老司機呢？

這段神展開的收包裹奇遇，引發PTT網友熱烈回應，紛紛留言「唉 買這種東西當然是用老爸的帳號啊 （誤）」、「爸爸：那個，請改寄我公司地址...」、「國中生買這個還被媽媽抓包..求陰影面積」。

「請愛用超商取貨XD」、「傻傻的～超商取貨是你的好朋友」、「國中弟弟長大也可以來回覆發一篇笨版文」、「唉！少年欸，別這樣。很容易單身一輩子」。

(中時電子報)