醫師娘1夜大戰設計師7次 內褲的嘉明味太濃露餡

2019年01月06日 00:03 中時電子報 湯萱樂 /綜合報導 /綜合報導

高雄有對夫婦，4年前委託一名設計師裝潢先生開的診所與家裡住處，不過陳姓醫師娘竟與設計師看對眼，兩人不但大談戀愛，還每次見面都有高潮。但因為兩人太恩愛一起逛賣場被大姑發現，丈夫才察覺有異，他檢查剛返家妻子換下的內褲，發現有濃濃「嘉明味」，又發現妻子手機有鹹濕對話，於是憤而怒告妻子與小王通姦，法官審理後，依通姦罪各判2人2月徒刑、均得易科罰金。

判決書指，2012年陳女跟丈夫透過友人介紹，認識了室內設計師鄭男，夫婦倆人委託他幫診所與住家裝潢，而妻子也與設計師看對了眼，兩人持續發展了將近3年，直到2015年2月，陳女與鄭男逛大賣場，正好被丈夫的姐姐撞見，才東窗事發。

東森新聞報導，當時人夫的姐姐尾隨兩人，看見陳女進了小王的住處，她趕緊通知弟弟，丈夫等妻子回家後，便偷偷檢查她換下的內褲，結果真的聞到了濃郁的「嘉明味」，丈夫又看了妻子手機，發現2人的鹹濕的訊息，發現「跟你每次都有（高潮）」、「好想抱著你好好睡一覺」、「還有一夜7次」等對話，醫師丈夫因此怒告2人通姦。

法官認為，醫師娘內褲確實有驗出設計師鄭男的DNA，法官依通姦罪各判2人2月徒刑、均得易科罰金；在民事部分，高雄高分院也判兩人應賠陳夫75萬元。

(中時電子報)