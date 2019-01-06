韓流年菜上桌！韓國瑜成拼盤 曲棍球留給段宜康

「拚命三郎韓市長」是前菜，由扇貝、香腸、腰果組成的三色拼盤。（圖／翻攝中天新聞）

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讓韓國瑜開始紅的第一推手，當推有扶龍格的台北市議員王世堅，堅哥的代表菜色就是「蝦問世堅芹是何物」。（圖／翻攝中天新聞）

農曆年腳步接近，年菜訂好了嗎？高雄餐廳推出韓流KUSO年菜，名字經常跟著韓國瑜出現的政治人物，都保留一道菜名給他。主角韓國瑜是拚命三郎，代表菜就是三色拼盤；曲棍球是段宜康的菜，以炸元宵模擬迷你版曲棍球，可以一口吞；至於被韓冰圈粉的王世堅，代表菜是芹菜蝦仁。

「拚命三郎韓市長」是前菜，由扇貝、香腸、腰果組成的三色拼盤；讓韓國瑜開始紅的第一推手，當推有扶龍格的台北市議員王世堅，韓國瑜在議會面對王世堅的質詢，竟反質詢他「問世間（堅）情是何物，問真理是何物」，所以堅哥的代表菜色就是「蝦問世堅芹是何物」。

還有韓國瑜競選時的重要伙伴台南市議員謝龍介，餐廳也沒忘了他，設計了這盤「謝龍芥藍菜炒三鮮」。至於唯一讓韓國瑜口出惡言、痛罵小鱉三的民進黨立委段宜康，也在菜色中，餐廳設計了炸元宵「段宜康吞曲棍球」，縮小版的紅豆曲棍球，應該不難吞了吧？

「蝦問世堅芹是何物」 韓流餐廳推年菜

其他菜名還有「盧秀燕窩冰糖」、「馬英九層塔三杯雞」、「蝦醬空心菜英文」、「洋蔥松阪豬立倫」、「侯友宜蘭蔥油餅」、「東廠陳英鉗（蟹肉羹）」。不過，政治人物名字被這樣KUSO，會不會不開心，就不得而知了。

(中時電子報)

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