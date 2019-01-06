影》2019年最「假」一摔 柯利生影帝級演出

2019年01月06日 00:14 中時電子報 黃及人

Collison bringing the flop back in 2019 pic.twitter.com/JUqluf1WHc — Bleacher Report (@BleacherReport) 2019年1月5日

2019年才打沒幾天，溜馬控衛達倫柯利生就貢獻「影帝級」假摔！5日溜馬跟公牛打到延長賽尾聲，柯利生在雙方準備跳球前的緊張時刻，突然來了一記讓雙方球員與芝加哥球迷傻眼的假摔動作，甚至成功「拐氣」幫助溜馬逆轉戰局。

打到延長賽還剩1分09秒，公牛還以113比110領先溜馬，雙方正準備要跳球之際，柯利生先跟裁判抱怨有公牛球員提前移動，此時公牛前鋒馬爾卡寧跟他有點身體接觸，結果柯利生竟然直接整個人倒在地上，活似被對方撞倒了。

從慢動作重播來看，柯利生擺明就是故意要作馬爾卡寧的犯規，因為柯利生身體重心突然放低，然後靠向馬爾卡寧身體順勢倒下，這種誇張到不行的摔倒動作，當場讓兩隊球員傻眼，站在後面的公牛後衛拉文，隨即跟裁判示意假摔。

或許柯利生這個假摔，只是單純想要「拐氣」，因為接下來溜馬靠著歐拉迪波、透納各1顆三分球取得3分超前，馬爾卡寧雖在最後9.9秒投進三分球追平，歐拉迪波卻在最後1.2秒投進致勝三分球，幫助溜馬119比116險勝公牛。

(中時電子報)