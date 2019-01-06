影》2019年最「假」一摔 柯利生影帝級演出

達倫柯利生這次的假摔真的有夠「假」！(美聯社)

友善列印
中時電子報

2019年才打沒幾天，溜馬控衛達倫柯利生就貢獻「影帝級」假摔！5日溜馬跟公牛打到延長賽尾聲，柯利生在雙方準備跳球前的緊張時刻，突然來了一記讓雙方球員與芝加哥球迷傻眼的假摔動作，甚至成功「拐氣」幫助溜馬逆轉戰局。

打到延長賽還剩1分09秒，公牛還以113比110領先溜馬，雙方正準備要跳球之際，柯利生先跟裁判抱怨有公牛球員提前移動，此時公牛前鋒馬爾卡寧跟他有點身體接觸，結果柯利生竟然直接整個人倒在地上，活似被對方撞倒了。

從慢動作重播來看，柯利生擺明就是故意要作馬爾卡寧的犯規，因為柯利生身體重心突然放低，然後靠向馬爾卡寧身體順勢倒下，這種誇張到不行的摔倒動作，當場讓兩隊球員傻眼，站在後面的公牛後衛拉文，隨即跟裁判示意假摔。

或許柯利生這個假摔，只是單純想要「拐氣」，因為接下來溜馬靠著歐拉迪波、透納各1顆三分球取得3分超前，馬爾卡寧雖在最後9.9秒投進三分球追平，歐拉迪波卻在最後1.2秒投進致勝三分球，幫助溜馬119比116險勝公牛。

(中時電子報)

SBL》一縮水？一變高？台銀換雙… SBL》啦啦隊初登場超吸睛 台啤熊…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。