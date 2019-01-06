檢察官說法》霸凌同學的人跟袖手旁觀的老師 會有什麼下場？

(示意圖/達志影像)

友善列印
中時電子報
/編輯、台灣司法人權進步協會

「大雄」就讀基隆市某國中三年級，因為有語言障礙問題，無法正常發音與他人溝通，因此其他同學也都不理會「大雄」，有時甚至會嘲笑、學習「大雄」的口音。某日班上數名男同學聚在教室裏一起玩桌遊，「大雄」也想參與，同學便嘲笑「大雄」「說話像智障沒人聽得懂」，同學「胖虎」還用力推走「大雄」導致他跌倒撞到頭受傷。後來他被送到保健室，「大雄」班上的老師雖然知道「大雄」被欺負，先前也耳聞他被嘲笑，但為了保護學校聲譽，就要求「大雄」原諒同學。但「胖虎」欺負「大雄」情況越來越嚴重，「大雄」也開始逃避上學。

依教育部頒校園霸凌防治準則意旨，霸凌（Bully）係指蓄意且具傷害性的行為，是持續重複出現在固定孩子間的一種欺凌現象，校園霸凌（School Bully）則是一個長期存在於校園的現象，專指孩子們之間惡意欺負的情形，校園霸凌的類型包括肢體霸凌（如毆打、搶奪財物）、言語霸凌（如譏笑、漫罵、取不雅綽號、威脅恐嚇）、關係霸凌（如排擠弱勢同儕、散布謠言中傷）、性霸凌（如性歧視、性騷擾、性侵害）、網路霸凌（如透過網路散布謠言、肉搜）等。

一旦發現有疑似校園霸凌情形，學校應組成防制校園霸凌因應小組，就事件進行初步調查，並召開防制校園霸凌因應小組會議，開始處理程序。確認成立校園霸凌事件者，應立即啟動霸凌輔導機制，並持續輔導行為人，行為人非屬調查學校學生時，應將調查報告、輔導或懲處建議，移送行為人現所屬學校處理。校園霸凌事件情節嚴重者，學校應即請求警政、社政機關（構）或檢察機關協助，並依少年事件處理法、兒童及少年福利與權益保障法、社會秩序維護法等相關規定處理。

霸凌情節嚴重者將負擔刑事責任，肢體霸凌可能涉及刑法傷害、搶奪、妨害自由等罪嫌，言語霸凌、網路霸凌亦可能會觸犯刑法妨害名譽罪章或違反個人資料保護法，性霸凌則甚至可能衍生性侵害問題，至於關係霸凌所造成影響雖看似相對輕微，但確是最普遍也最容易被忽略。

本案例中「大雄」在校園內因語言障礙遭同學排擠，甚至遭到同學訕笑「智障」及暴力傷害，屬於包括肢體霸凌、言語霸凌、關係霸凌等類型在內之校園霸凌，該校教育人員得知此事後，依即通報主管機關教育局，並依校園霸凌防治準則組成防制校園霸凌因應小組，開始初步調查事件經過，召開防制校園霸凌因應小組會議確認校園霸凌行為，其後啟動霸凌輔導機制，對包括「胖虎」在內的「大雄」同班同學進行輔導。但老師卻未依法通報，學校亦因此未啟動霸凌輔導機制進行輔導，主管機關教育局得依兒童及少年福利保障法第53條第1項、第100條規定，對老師處以新臺幣6000元以上3萬元以下罰鍰。「胖虎」和其他在場男同學的傷害行為，會構成刑法第277條第1項之傷害，辱罵行為會構成同法第309條第1項公然侮辱等罪，而會被移送少年法庭調查。所以，同學間應該要相親相愛，而不應該有霸凌的行為。學校的師長如果發現有霸凌情形，更應該及早依法通報，進行輔導，才能避免霸凌持續發生。

（本文作者為台灣司法人權進步協會理事桃園地檢署主任檢察官蔡正傑）

(中時電子報)

醫師娘1夜大戰設計師7次 內褲的… 影》高雄傳超商店員半夜追打老人…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。