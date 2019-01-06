被嗆不該嘲笑4大獨老 人渣文本一句話反嗆急獨全閉嘴

4名加起來350歲的獨派大老聯合逼宮蔡英文 (圖／本報資料照)

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中時電子報
人渣文本大酸特酸4名綠營獨派大老 (圖／翻攝自臉書)

綠營4名獨派大老李遠哲、吳澧培、彭明敏和高俊明大動作買下報紙版面，逼宮現任總統蔡英文，不僅要求不得參選連任，更喊話要蔡放棄行政權，退居二線，引起軒然大波，筆名「人渣文本」的大學教授周偉航也在臉書評論此事。

周偉航在臉書PO文說，有人說他只有嘲笑，都沒有深入分析表態，他就在臉書上講一次。接著就問「老話一句，要起兵反英，那你的兵馬在哪裡？」。周偉航說不只是時機不對的問題，沒有兵馬也要有陰德值召喚兵馬。就算這些台獨先進曾經有過陰德值，但現在拿來變現，也變不出什麼東西，就是召喚出一隻游盈隆。

周偉航文末更酸：「其實他們就是想用嘴講一講，然後就很多人為了他們的理想賣命這樣。已願他力，啊不就好棒棒」。

網友看到後也大讚：「一群活在自己世界的老人」、「我懷疑他們根本是臥底來幫蔡英文的」、「他們其實是要害賴清德吧」、「吳澧培還說過要讓丁守中上也要拉下柯文哲」、「獨派四老犧牲自己最後的陰德值，公子獻頭R」、「他們就覺得自己像孫悟空一樣，吐幾口口水口水就會變成網軍和選票，結果口水還是口水」，更有網友說「台獨一直都是己願他力的事業，哪個吉娃娃搞台獨是認真做好整經備武的打算的？問到經濟被大陸抵制怎麼辦，說有新南向好棒棒。問到說如果要打仗怎麼辦，回說美國大哥會幫我們打。」

(中時電子報)

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