非洲豬瘟疫情進逼　農委會逐步輔導廚餘養豬業轉型

2019年01月06日 03:47 旺報 賴志昶

針對近期在全台各地接連傳出死豬，防檢局副局長杜文珍指出，會持續與地方政府合作，掌握好防疫工作。（農委會提供）

非洲豬瘟持續在大陸肆虐，對於該疫情傳染途徑之一的廚餘，民眾十分關心。農委會主任秘書張致盛5日表示，對廚餘養豬業者採取分階段輔導，去年12月24日至今已有239場廚餘養豬業者改餵飼料；未來因應大陸疫情發展，會逐步完成廚餘去化，終極目標就是要將傳統廚餘養豬按步驟轉型。

廚餘是非洲豬瘟傳染的主要途徑之一，目前大陸已全面禁止廚餘養豬；我國也有雲林縣府率先下禁令。對此，農委會由張致盛率領畜牧處長王忠恕、防檢局副局長杜文珍以及環保署督察總隊副總隊長林左祥召開記者會，未來將逐步輔導業者轉型。

林左祥指出，全國每年生產77萬公噸廚餘，其中34萬公噸來自一般家庭、10萬公噸來自來自餐廳賣場，這些都經清潔隊與清運業者託運，送往357家具有高溫蒸煮設備的大型養豬場，餵養36萬頭豬；另有33萬公噸由養豬業者自行收運，送往1688家養豬場，餵養26.5萬頭豬。

對於全面禁用廚餘養豬後，每年77萬公噸廚餘如何處理，林左祥表示，全台共有200家業者每天生產大於1公噸的廚餘，未來需設置要價100萬至200萬元的廚餘快速發酵設備；每日生產大於16公斤廚餘的餐廳、旅館，需委託清運公司送至處理廠，每月約需多花1.2萬元的清運費；一般家用或小吃攤的廚餘則仍是以清潔隊收運，費用免費。

農委會說明，去年11月各縣市府通報的廚餘養豬戶共有2045場，經全面輔導已減少至1776場，共有1660場完成稽查，其中239場已改餵飼料；另有64場無蒸煮設備，均已改餵飼料、停養或購買蒸煮設備等；其餘業者也將會積極輔導，推動養豬產業升級。

張致盛指出，對於整體防疫措施，農委會下週將邀請專家學者及地方政府進行討論，未來也將視疫情風險狀況，隨時滾動檢討各項措施。

(旺報 )