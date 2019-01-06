辣孕婦上車就被讓座！坐下後秒「卸貨」 旁邊大媽眼神亮了

2019年01月06日 00:38 中時電子報 林毅 ／綜合報導 ／綜合報導

女子坐下後，便滑起手機，並將手伸入衣服內，把藏在肚子的外套掏了出來 (圖／翻攝自微博)

原來女子把外套塞在肚子，佯裝成孕婦，藉此獲得讓座，一旁大媽則用鄙視的眼神瞪著她 (圖／翻攝自微博)

不少人搭車時，看到老人或是行動不便者都會主動讓座。一名長得漂亮又年輕、卻挺著大肚的「孕婦」一上車後，馬上就被讓座，然而她下一秒的舉動讓旁邊大媽不自覺露出了鄙視的眼神，網友看到全笑翻了。

事情發生在中國大陸地鐵上，一名漂亮的黑長直正妹挺著大肚上車，隨即就有乘客主動讓座，只見這名辣孕婦自然坐下後，隨即露出詭異微笑，滑起手機，並將手伸進衣服內，把肚內的東西掏了出來，原來女子根本沒懷孕，而是把外套塞進衣服內，讓自己看起來像是懷孕了，不費吹灰之力就獲得了座位。

然而大家亮點全都在坐在旁邊的大媽上，大媽在旁全程看女子動作，當看到女子把衣服掏出來後，大媽更是毫不掩飾，直接露出了鄙視、嫌惡的眼神，讓網友看得哈哈大笑。

網友也批評：「人不要臉真的是天下無敵」、「那女的表情還覺得理所當然耶」、「大媽用彷彿看垃圾的眼神在看那女的XDDD」、「她還一直偷笑耶，真的太誇張」、「我要是在場就直接開幹了，真TMD不要臉」。

(中時電子報)