丟台灣臉！男遊日租重機雪上爽騎 摔爛後棄車落跑被肉搜

2019年01月06日 02:34 中時電子報 林毅

林男棄車落跑後，不但沒聯絡店家，反而跑去大阪爽玩打卡、跟櫻花妹合照，更被發現摔車之時還PO文感謝當地人幫忙修車 (圖／翻攝自臉書)

被肉搜洗版後，林男還發文要求大家理性，讓網友更火大，隨即隱藏該貼文 (圖／翻攝自臉書)

又見失格旅客！一名林姓台灣男子遊日跨年，租了重機卻跑去積雪的道路騎車，結果慘摔，沒想到他偷偷把重機牽回門口後就此落跑，氣得店家PO網控訴，慘遭網友肉搜痛罵「丟臉」。

《臉書》粉絲專頁「Rental819台灣（日本機車出租 / 重機自助旅遊）」在臉書PO文「2019年才開張沒幾天，就有令人遺憾的事情發生」，表示接獲店家投訴，一名台灣男子在跨年期間租車，沒有按時歸還，也未先行通知。

沒想到兩天後在店門口前發現了這輛出租的重機，車身卻有多處傷痕，不但油箱左側凹陷，左側方向燈燈殼嚴重擦傷破損，離合器拉桿也磨損，氣憤得跟他們投訴，擔心租貸人逃出境，損失再也要不回。

離譜的是，事主林姓男子丟車落跑後，不但沒跟店家連絡，反而繼續前往大阪遊玩，爽吃美食打卡，還跟櫻花妹合照上傳炫耀，更被網友發現他摔車時還有PO上臉書，在積雪的道路上過彎摔車，還有熱心的當地人來幫忙修車，卻沒想到幾天後丟車落跑。

許多網友看到後憤怒痛批這名失格旅客，身分與臉書也隨即被肉搜出來，臉書被憤怒網友灌爆，痛罵「國恥」、「怎麼還敢回來」、「賠錢啦垃X」、「車險都不買，窮鬼學人租重機」、「丟臉丟到國外」、「台灣旅客就是被你這種人害慘」、「雪上用普通胎騎車，你的腦袋有沒有問題」、「標準老鼠屎」、「6萬日幣賠不起，你在台灣不就賠到哭」。

林男則辯解，稱自己有用郵件通知店家，更抱怨店家要求的賠償金太貴，承諾自己會賠償，還PO文要大家理性討論，不要亂罵，讓網友更火大，怒嗆「那交車的時候怎麼不談」、「可以打卡上傳照片，沒空打電話」、「被肉搜出來才裝可憐」。

(中時電子報)