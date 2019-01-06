桃園機場去年旅客人次達4650萬人次，名列全球前50大，歸功開放天空與開放免簽證

2019年01月06日 03:48 工商 張佩芬

交通部代理部長王國材昨（6）晚在臉書與LINE上指出，桃園機場已是大聯盟球隊，下一步希望進入季後賽—107年桃園機場旅客量為4,650萬人次，較106年4,488萬人次成長約3.6％，再創新高，而全世界機場5萬座，每年4,000萬人次以上只有50座。

業界分析，我國進出旅客能持續成長，除了國人出國旅遊已經成為生活習慣，歸功於開放天空政策與開放免簽證策略。

根據觀光局統計計，去年前11個月來台旅客人次共994.2萬人次，年增3.26％，國人出國共1538.6萬人次，年增6.16％，其中來台旅客在12月29日破1,100萬人次，是連續第四年破千萬，106年則是1,074萬人次。

107年台灣天空很熱鬧，共計有17家航空公司開30條航線，其中飛日本最多。開新航線的公司除了本國中華航空、台灣虎航、遠東航空、長榮航空、華信航空等增開新航線，華航與法國航空合開巴黎航線，紐西蘭航空去年11月復飛桃園-奧克蘭航線，樂桃與香草航空也有新航線，日本星悅航空是飛東北亞的新進業者，去年10月28日開始飛桃園-名古屋。

根據民航局資訊，去年申請的新航線有40％是飛東北亞，33％飛東南亞，17％飛大陸，9％飛歐美與大洋洲，其中飛東北亞的12條航線中有10條是飛日本。

另因政府對新南向國家民民眾開放免簽證，107年前11個月，菲律賓來台旅客大增46.92％，共25.78萬人次，越南來台旅客增34.96，共34.66萬人次，不過因為兩岸關係不佳，陸客共246.3萬人次，年減0.85％，若與104年的418.4萬人次相較，少了172.1萬人次，減幅41.13％。

目前桃園機場第二航廈正在進行擴建，預計今年4月可以完工使用，再增加可進出500萬人次空間，第三航廈預定今年9月開工，力拼2023年底完工。

(工商 )