小英若要贏2020 黃創夏點出一個可能

2019年01月06日 04:54 中時電子報 黃麗蓉

藍綠兩大黨2020最終會派誰出戰，仍有變數。資深媒體人黃創夏在臉書點出，最支持蔡英文總統代表民進黨參選2020的，就是國民黨。而最支持吳敦義代表國民黨參選的，則是民進黨。

新台灣國策智庫曾在去年12月發布「九合一選後最新政局情形與2020總統大選選情評估」，如果蔡英文對上吳敦義，蔡獲41.4%支持度，吳則為29.4%。TVBS民調也指出，蔡英文對上國民黨馬英九、或者王金平、張善政，支持度皆落後，蔡僅有在對決吳敦義時呈現領先。國民黨方面卻認為此次九合一選舉大勝，加上蔡英文執政不佳，認為奪回政權機會大。

網友說：「正確答案。」、「橫批：柿子挑軟的吃！」、「貴人總是在敵營！！」、「全新的全民最大黨，討厭民進黨和討厭國民黨即將合作囉？」、「本來就是這樣。事實就是如此，無敦義想要選上總統，真是痴人說夢話ㄒ「兩位都是相公怎麼辦？還缺兩咖怎麼打？」、「橫批：相公不知鹿死誰手。」、「額...小英和阿義參選總統誰會輸呢？」、「哈哈哈大..最後蔡英文還會送一塊匾額~惠我良多。」

不過也有網友認為，「民進黨還是會推蔡英文，國民黨推朱或吳，蔡英文還是連任成功。美、日依然支持小英，而有美日雙重國籍或綠卡的台灣政商權貴至少超過250萬，這些人會支持小英，深綠還是會含淚投票。」

(中時電子報)