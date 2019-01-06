1月6日三大報頭版要聞

2019年01月06日 07:15 中時電子報 綜合報導

@中國時報

蔡英文總統昨表示，因「九二共識」被北京定義為「一國兩制」，不再有模糊空間，她期待所有政黨清楚說出「我們拒絕一國兩制」，不要打折扣，不要再講「九二共識」；對此，國民黨及新黨皆表示，九二共識是白紙黑字，不容否認，大家在為台灣找出路，執政者卻在欺騙全世界。

農曆春節將至，數以萬計台商返台對非洲豬瘟防疫將是一大考驗。台大專業獸醫學院名譽教授賴秀穗表示，邊境管控一定要落實，尤其春節連假長達9天，兩岸民眾往返勢必更頻繁，目前正值疫情高峰，相關單位一定要提高警覺，否則疫情將一發不可收拾。

相較胡錦濤10年前的《告台灣同胞書》，大陸領導人習近平這次完全沒有提及台灣國際空間部分，就未來台灣的國際空間，外交部長吳釗燮接受本報專訪時表示，中國在國際社會上對打壓台灣是毫不手軟、行之已久，「未來再壞也就是這樣子」；接受中國所定義的「一個中國」原則，對台灣長期戰略絕對不利。

針對蔡英文總統呼籲各政黨勿再提「九二共識」，包括新北、台中、高雄等藍營新科市長指出，目前兩岸最重要就是更多理解包容，透過交流累積信任情感，關係自然正向發展，新民意顯示民眾希望安定，深化兩岸關係，一起拚經濟。

@旺報

新年剛開始，大陸國務委員兼外交部長王毅出訪的第一站就是去年與台灣斷交的布吉納法索。在與布國總統卡博雷會談後，王毅與布國外長共同會見記者時強調，兩國一致同意，一個中國原則是中布關係的政治基礎，必須始終堅持，毫不動搖。

針對大陸國家主席習近平2日拋出的「一國兩制」的統一模式，大陸學者田飛龍表示，「一國兩制」對台灣來說是優先選項，再來就是武統的一國一制，端看台灣方面如何選擇，這要由台灣的綜合實力與國際形勢來決定。

在中共中央軍委主席習近平4日向全軍發布開訓動員令前，大陸陸、海、空、火箭軍4大軍種及武警部隊已於2018年12月23至29日之間，先後舉行大校晉升少將軍銜儀式，人數多達45位；其中最受注目的是來自大陸海軍遼寧艦航母編隊的2位大校，因參與指揮模擬中美交戰的紅、藍軍東海實戰對抗演練等功績而晉升。

中美首輪副部級貿易談判將於7至8日於北京舉行，將為後續系列談判進行開場暖身。美國總統川普5日表示，他有信心華府和北京當局能達成協議，並結束數月來擾亂全球金融市場的貿易紛爭。美媒指出，美方不會對中方妥協。

@工商時報

利空襲來，台股開春首周出師不利，但美股上周五道瓊大漲逾700點、指標股蘋果強彈，加上美國總統川普表達有信心解決貿易爭端等談話，重振市場信心。目前市場多將目光轉向內資著墨較深的中小型股，包括大成鋼、中美晶等14檔上周五（4日）成交量增，並獲法人年後買超千張以上的個股，隨著陸股率先傳佳音反彈，可望「利上加利」，成為本周伺機發動攻勢的指標股。

中美貿易戰即將進入最終回，7日將舉行貿易戰休兵首次談判，雙方展開經貿副部級磋商。對科技廠商來說，中美貿易戰牽一髮動全身，影響相當巨大，根本賭不得，回台布局為降低風險的重要策略之一。廠商花招百出，自行買地之外，也有人找富爸爸幫忙喬產能，或尋求同業友情支應，堪稱已進入全員備戰的狀態。

台灣大學國企系教授陳思寬借調中華經濟研究院出任院長，本周五（1月11日）正式走馬上任。中華經濟研究院董事長曹添旺昨（5）日受訪時表示，在土地官司判決出來後，很欣慰台大方面能作出這個決定，也感謝台大願意借將。陳思寬上任後，將協調中經院和台大的房舍問題，並發揮學術專長貢獻於這個國家級智庫。

美股周五擺脫蘋果財測利空消息，道瓊大漲746點，領跌的蘋果也強彈逾4％，加上美升息腳步可望放緩，法人預料資金將重回新興市場，參照2016年元月走勢，當時台股單周重挫444點後打底向上，伴隨國際股市止穩，可望正式啟動農曆封關前紅包行情。

(中時電子報)