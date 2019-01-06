NBA》科爾：勇士打不出100％的原因

勇士隊總教練科爾。（美聯社資料照）

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中時電子報

勇士本季依舊強大，但是總教練科爾(Steve Kerr)無法像往年那樣談笑用兵，他每次說話總是顯得有些憂心。敗給火箭的隔日，科爾向ESPN坦承他還沒有找到球隊的最佳狀態，也就是「勇士還沒發揮完全的實力」。

是什麼拖住了勇士的腳步？科爾說理由很多，如果只有一個他早就解決了，麻煩的是「每一場比賽都有不同的原因」。比如說防守沒打好，那是因為進攻打不好，反之亦然。因為勇士非常仰賴攻守轉換，防守不好就無法快攻，快攻不好對手就敢全力進攻。

這只是球隊本身的情況，科爾坦承事實是「其他球隊都變強了，並且都以勇士為目標」才是最棘手的問題。「4年前我們還是聯盟進攻節奏最快的球隊，現在我們只是聯盟中段班，因為整個聯盟都變得很快，三分球也愈來愈準，而且碰到我們都會使出全力。」

勇士2015年摘冠時，他們每場進攻98.3次，排名聯盟第一。本季他們提升到100.3次，排名卻下降到第10名，可見整個聯盟都在玩快打戰術，增加的速度之快連科爾都跟不上。

4年前勇士每場投進10.8顆三分球，對手只投進7.6顆。本季勇士增加到12.1顆三分球，對手卻高達11.6顆，幾乎打平了勇士的外線優勢。而且其他球隊也學著勇士，想組成超級強隊，雖然他們球星沒那麼多，但僅僅是「雙王合體」也足以讓勇士打得很辛苦。

有人擔心勇士太矮，於是他們補進中鋒考辛斯(DeMarcus Cousins)，但是考辛斯又掛傷兵。科爾鼓勵大家多傳球，進攻主力杜蘭特(Kevin Durant)卻公然唱反調(他喜歡單打)。加上克雷湯普生(Klay Thompson)開季慢熱，勇士就像一艘無法全速航行的巨艦，科爾這個船長也沒那麼好當了。

(中時電子報)

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