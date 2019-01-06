2020藍營誰逐大位？她曝「最可怕的」事已發生

國民黨主席吳敦義。(圖/本報資料照)

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中時電子報
/綜合報導

2018九合一縣市長選舉甫結束，緊接而來的2020總統大選，讓各方諸侯無不虎視眈眈，國民黨台北市議員徐巧芯指出總統提名的初選很重要，她認為必須符合幾項條件，才有機會出線、當選，她也說，「最可怕的」是最近發現這些事情開始讓民進黨樂開懷，甚至在各大政論節目開始反串支持特定人，令人相當擔心。觀察分別如下：

第一、良性競爭：雖說有火花難免，但若酸來酸去，讓人有「國民黨又在內亂」的感覺；反之則會讓人覺得煥然一新。

第二、制度讓所有人服氣：選總統不是選主席，必須考慮到我們很多支持者其實並不是黨員，人選應該參考他們的意見。切勿有「先出線被提名再說」這種想法，因為民調躲的了一時、躲不了一世。

第三、能夠得到黨內中生代支持：從2016以來，尤其經過2018年大選，國民黨出現了一批新的中堅力量。總統候選人必須透過政見爭取他們的支持，進而讓國民黨團結一致並實現世代共榮的正面價值。

徐巧芯強調，最近看到黨內總統初選相關討論有點憂心。因為很多內容都是繞著雞毛蒜皮的小事攻擊，言語中充滿「酸味」，似乎跟「正面選舉」的期待逐漸走偏，也未免讓人覺得「小家子氣」。

她也說，「最可怕的」是最近發現這些事情開始讓民進黨樂開懷，甚至在各大政論節目開始反串支持特定人，令人相當擔心。

(中時電子報)

文章來源：習不「打馬虎眼」了 沈富雄：蔡、韓、柯該思考這些事！

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