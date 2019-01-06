轉行賣保養品遭檢舉含「大麻」 Makiyo被法辦

2019年01月06日 08:00 中時電子報 黃詩淳 ／綜合報導 ／綜合報導

Makiyo（川島茉樹代）6年前因喝醉毆打運將形象重挫，演藝事業也跌至谷底，前年她跨行賣起日本保養品，卻被檢舉內含大麻萃取物成分超標，產品遭停售讓她失去收入，還被送辦，調查後因罪嫌不足，獲不起訴處分。

據《蘋果》報導，Makiyo前年經日本友人介紹使用麻籽霜「CBD cream」，她用完後覺得效果很不錯，讓她覺得應該要販售和大家分享，於是成立愛馬佳樹公司，因為CBD在國外是醫療大麻，而日本廠商也標示產品中含有0.2PPM的CBD成分，她也把資料送到衛福部審查，得到允許販售的結果。

未料，才賣幾個月，就被人檢舉內含大麻成分超標，產品停售外，Makiyo也依違反《化粧品衛生管理條例》被法辦，而她的律師表示，檢舉人自行送驗的結果，CBD高達55.6PPM，但日本廠商標示的含量只有0.2PPM，讓他們懷疑產品被檢舉人動手腳，而檢方調查後，認為保養品中的CBD非食藥署公告的毒品，因此無論濃度高低，不違反《化粧品衛生管理條例》，Makiyo因此獲不起訴處分。

其實，Makiyo這幾年雖想重振事業，但因為當年風波鬧太大，因此復出不順利，好不容易改賣保養品維生，卻被人檢舉，差點斷炊，最慘時戶頭只有2000元，不過雖然暫時沒辦法賣保養品，她也做起另一個小生意，靠賣潮牌手鍊維生，因為之前為了工作常往外跑，她笑說自己新年願望就是「想要輕輕鬆鬆躺著賺錢！」

(中時電子報)