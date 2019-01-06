爸媽聯合親戚隱瞞27年！他申請戶籍謄本身世神展開

一名網友申請戶籍騰本，才知道自己是養子。(示意圖／達志影像)

友善列印
中時電子報
/綜合報導

神展開！一名網友分享自己神奇身世，他小時候以為自己是AB型，認為分別是A型、O型的爸媽非自己的親生父母，後來驗血型確認自己是A型後鬆一口氣，沒想到網友長大申請戶籍謄本，看到自己的稱謂竟是「養子」，才知自己真的是父母領養的孩子，不過媽媽淡定回應讓網友直呼有洋蔥。

她動手術驗血 護理師爆「妳不是爸爸親生的」爸臉黑了

日前才有一名女網友在《PTT笨版》PO文，表示她動手術驗血，因為護理師搞不清楚血型知識，讓爸爸以為女兒不是親生的，鬧出一場笑話。而另外一名網友見到這段「醫院驚魂記」，想起小時候媽媽一直跟他說他是AB型，他也深信不疑，直到小學上課學到血型時，才驚覺O型媽媽及A型爸爸不可能生下他。

該名網友滿腹疑問地回家問媽媽，媽卻回他「就你堂兄弟姊妹都是AB的，我就想你也是AB。」，網友直到高中做血型檢測，確定自己是A型，總算鬆一口氣，便把小時候的「血型之亂」當成童年趣事。

沒想到事隔十幾年，已經長大成人的網友為了要申請簽證，去戶政事務所申請戶籍謄本，赫然發現自己的稱謂是「養子」，他轉頭問爸爸，爸爸卻撇頭要他回家問媽媽。原來網友還是嬰兒時被生母遺棄在火車上，輾轉在育幼院被現在的父母收養，網友媽媽用了5分鐘快速解釋兒子的身世之謎，就叫他去洗澡睡覺。

峰迴路轉的展開，讓PO文網友不可思議地說「哇靠！ 我還真不是親生的，你們聯合親朋好友和鄰居就瞞了我27年XD」。而爸媽對養子的無私關懷，也讓其他網友大呼有洋蔥「天啊人生如戲...但好溫馨QQ」、「天啊最後怎麼這麼溫馨，要好好孝順他們啊」、「爸媽對你的愛，讓你從來沒感覺到自己是收養的」、「養育恩情大過天」、「這不是我認識的笨版文啦嗚嗚」。

(中時電子報)

文章來源：PTT論壇網址

好害羞 正妹機場安檢包包30公分… 愛台香港男喊想移民台灣 網友勸…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。