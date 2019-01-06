爸媽聯合親戚隱瞞27年！他申請戶籍謄本身世神展開

2019年01月06日 08:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

神展開！一名網友分享自己神奇身世，他小時候以為自己是AB型，認為分別是A型、O型的爸媽非自己的親生父母，後來驗血型確認自己是A型後鬆一口氣，沒想到網友長大申請戶籍謄本，看到自己的稱謂竟是「養子」，才知自己真的是父母領養的孩子，不過媽媽淡定回應讓網友直呼有洋蔥。

日前才有一名女網友在《PTT笨版》PO文，表示她動手術驗血，因為護理師搞不清楚血型知識，讓爸爸以為女兒不是親生的，鬧出一場笑話。而另外一名網友見到這段「醫院驚魂記」，想起小時候媽媽一直跟他說他是AB型，他也深信不疑，直到小學上課學到血型時，才驚覺O型媽媽及A型爸爸不可能生下他。

該名網友滿腹疑問地回家問媽媽，媽卻回他「就你堂兄弟姊妹都是AB的，我就想你也是AB。」，網友直到高中做血型檢測，確定自己是A型，總算鬆一口氣，便把小時候的「血型之亂」當成童年趣事。

沒想到事隔十幾年，已經長大成人的網友為了要申請簽證，去戶政事務所申請戶籍謄本，赫然發現自己的稱謂是「養子」，他轉頭問爸爸，爸爸卻撇頭要他回家問媽媽。原來網友還是嬰兒時被生母遺棄在火車上，輾轉在育幼院被現在的父母收養，網友媽媽用了5分鐘快速解釋兒子的身世之謎，就叫他去洗澡睡覺。

峰迴路轉的展開，讓PO文網友不可思議地說「哇靠！ 我還真不是親生的，你們聯合親朋好友和鄰居就瞞了我27年XD」。而爸媽對養子的無私關懷，也讓其他網友大呼有洋蔥「天啊人生如戲...但好溫馨QQ」、「天啊最後怎麼這麼溫馨，要好好孝順他們啊」、「爸媽對你的愛，讓你從來沒感覺到自己是收養的」、「養育恩情大過天」、「這不是我認識的笨版文啦嗚嗚」。

(中時電子報)