等疫情發生才禁廚餘養豬 網轟：沒有最蠢只有極蠢

2019年01月06日 08:36 中時電子報 戴安瑋

金門縣動植物防疫所訪視豬場及採樣，防非洲豬瘟來襲。（金門縣動植物疫所提供/中央社）

大陸非洲豬瘟逼近，政府已打算三招控管廚餘，強調目前境內仍無疫情，暫不禁廚餘養豬。對此，網友說，「到時才禁就來不及了」、「「沒有最蠢，只有極蠢」。

為防大陸非洲豬瘟，雲林縣首先下禁令，禁止廚餘養豬，其他縣市則因擔心全面禁用恐發生廚餘胡亂棄置問題，引發豬農恐慌，要求農委會全面禁止廚餘養豬。農委會、環保署昨召開記者會表示，目前仍定調疫情發生才強制禁止，農委會也將於本周和地方政府討論因應方案。

環保署說，未來若禁廚餘養豬，大型飯店、量販店與餐廳，要自購廚餘發酵設備；規模較小的餐旅業者則要自費委託清運廚餘；一般民眾、小吃攤仍以清潔隊免費沿街收運廚餘為主。但養豬戶就不能再自行前往社區大樓或餐廳收廚餘。

對此，網友說，「若非洲豬瘟侵台就是要30~50公里範圍大撲殺了，到時才禁就來不及了。非洲豬瘟從非洲→歐洲→俄羅斯→中國的蔓延，廚餘養豬是關鍵之一，抗豬瘟都是長期打戰與轉型防制」、「台灣農委會還等非洲豬瘟侵台才有積極作為，簡直是鴕鳥蠢豬的心態」、「沒有最蠢，只有極蠢！」。

還有網友說，「是棄置問題重要還是民生問題重要？摘去你的烏紗帽你就甚麼事情都清楚了」、「預防勝於治療，等豬瘟有疫情，才來禁廚餘餵豬，有這種豬政策嗎？不會像雲林縣一樣用飼料餵豬，隔絕病源，才是上策」。

(中時電子報)