朱立倫現身央視紀錄片 大談「九二共識」

2019年01月06日 08:47 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

朱立倫現身央視影片

在近期兩岸領導人唇槍舌戰之際，有意角逐2020總統大位的前新北市長朱立倫近日勇敢現身央視歷史紀錄片「台海紀事」，大談「九二共識」。朱立倫在紀錄片中指出，「九二共識」是一個重要基礎、重要里程碑，「因為就是從『九二共識』開始，兩岸才可以進行交流，可以相互走向和平」。

中國國民黨前主席朱立倫現身該紀錄片談「九二共識」。（取自央視影音） (圖/中央社)

大陸官媒央視在十二月底播出歷史紀錄片「台海紀事」。按央視播出內容「台海紀事」共播出10集，每集30分鐘。首集以「辜汪會談」開場，刻意凸顯「九二共識」對兩岸關係的重要性，以大陸人大1979年發布「告台灣同胞書」開始。片中訪問許多歷任國台辦官員、海協會長及涉台專家學者等。台灣政治人物則邀請國民黨前主席連戰、吳伯雄、洪秀柱等。

朱立倫日前現身央視記錄片第四集「接觸商談」，他說，「九二共識」是一個重要基礎、重要里程碑，「因為就是從『九二共識』開始，兩岸才可以進行交流，可以相互走向和平」。

回顧朱立倫過去在兩岸議題論述，「九二共識」跟「一國兩制」完全是兩回事。他說，國民黨對「九二共識」的立場清楚，堅持「一中各表就是中華民國」，「中華民國是自由民主，立場不會改變」。從此可得知朱立倫一路走來對兩岸論述表裡如一。對此朱的幕僚表示，當時朱立倫接受採訪的談話很單純，就是「還原事實」。

(中時電子報)