MLB》沙胖心臟手術 牽動洋基投手布局

洋基左投沙巴西亞。（美聯社資料照）

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中時電子報

38歲左投沙巴西亞(CC Sabathia)上個月的手術影響了洋基的布局。沙胖本來就有膝傷，而且他動的是心臟支架手術，能否完全康復仍有疑慮，洋基只好暫擱另一名投手葛瑞(Sonny Gray)的交易。

賣掉葛瑞是洋基的既定方針，但是沙胖如果趕不上開季或是身體微恙，洋基只剩4名先發投手：塞弗瑞諾(Luis Severino)、派克斯頓(James Paxton)、田中將大、傑哈普(J.A. Happ)。他們要不是再買一個投手，就是暫時留著葛瑞。

先發輪值不夠用，牛棚也有麻煩。猛將羅伯生(David Robertson)已被費城人搶走，洋基現在急於簽回變成自由球員的布瑞騰(Zach Britton)，以及前洛磯隊的歐塔維諾(Adam Ottavino)，而且兩個都簽的難度不小，因為遊騎兵也打算出手。

洋基如果把資源集中到投手群，買下馬恰多(Manny Machado)和哈波(Bryce Harper)的機率就更小了，畢竟他們本來就缺投手。日前簽下的游擊手屠洛威斯基(Troy Tulowitzki)雖然只領55萬美元底薪，但他擁有不可交易條款，也就是洋基已經做好買不到馬恰多的準備。

(中時電子報)

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