愛台香港男喊想移民台灣 網友勸「不要」掀論戰

2019年01月06日 09:08 中時電子報 黃眉青 /綜合報導 /綜合報導

台灣的美景、美食及人情味吸引許多觀光客造訪，一名熱愛台灣的香港男子多次來台灣觀光，甚至愛台到想要移民到台灣，有網友表示歡迎，但也有網友勸他不要「你可接受在台灣領低薪嗎？」，兩派意見交鋒，討論相當熱烈。

一名香港網友在臉書社團《爆廢公社》po文表示，他是香港人，已經是6次來到台灣「都不會覺得無聊」，該網友也說，當他打拚遇到挫折，需要休息時一定會來台灣，未來也許會移民到台灣「因為台灣都能給我安全感」。

Po文一出，有網友感動地說「 謝謝你喜歡台灣」、「來跟我唸ㄧ遍，愛抬丸！讚啦！」，不過也有人認為台灣工作環境低薪，要香港男三思「你可以接受在台灣領低薪嗎」、「來台灣要習慣自由過頭的某些政治狂熱者」、「現階段的台灣大環境適合養老，不適合打拚」、「台灣可以讓你練好駕駛技術的…特產是馬路三寶

」、「台中天氣最適合你，不過有滿滿的空污」、「真的好多香港人都想移民台灣，台灣生活也沒比香港輕鬆啊」。

另一派的網友則認為不應該用放大鏡檢視、唱衰台灣「每個地方都有它的好與壞，我們看到好的學習並感到驕傲」、「真的犯不著為了那一點點的不好嚷嚷鬼島快逃之類的…台灣真的不錯」、「出國幾次真的會覺得台灣其實不賴，政治不好，薪水不好，其餘沒什麼好挑剔的」

香港中文大學亞太研究所本月3日公布調查，有三成香港民眾表示若有機會，會打算移民或是移居外地，原因為不滿香港政治爭議太多、社會撕裂嚴重，以及對居住和生活環境不滿。其中，有意移民或移居者，最多人想移民的國家是加拿大，占18.8%；其次是澳洲的18.0%；第3名則是台灣，占11.3%；另外24.7％受訪者沒有明確表示移民或移居的目的地。

(中時電子報)

一名香港男子表示熱愛台灣。(翻攝爆廢公社)