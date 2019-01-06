黨主席選舉是挫敗時重要選擇！陳菊籲黨員踴躍投票

2019年01月06日 09:38 中時電子報 謝雅柔 ／綜合報導 ／綜合報導

民進黨黨主席補選今(6)日投票，稍早總統府秘書長陳菊前往「民主進步黨第16屆黨主席補選」投開票所投票，她也呼籲黨員能踴躍出來投票。此外，對於獨派四大老要求蔡英文放棄連任，陳菊則表示在台灣面臨困難時，應該要不分世代、不分黨派，團結才會有力量，她說對四位的指教，她們會虛心檢討。總統蔡英文則在陳菊受訪時快閃投票離場，沒有發言。

陳菊稍早接受訪問時指出，黨主席的選舉是民進黨在挫敗低迷時很重要的選擇，希望所有民進黨同志能夠在這時候支持黨中央、支持民進黨，能夠在最重要時刻出來投票，她希望黨員關心黨的發展、關心台灣發展。

此外，陳菊提及，這次選舉民進黨是有史以來最大挫敗，作為領導行政團隊最高階層，行政院長賴清德認為必須承擔，唯有他承擔才能讓民進黨有新轉機。陳菊說在情感上她是期盼賴能留下來，不過她認為賴公開說他堅定承擔、會堅定離開，「我雖然期盼他留下，但最後我會尊重他」。

對於獨派四大老要求蔡英文放棄連任，她說對四位長輩為台灣努力非常感念，但在這個階段除了對蔡有更大期待，要給台灣社會了解，在台灣面臨困難時，應該要不分時代、不分黨派，團結才會有力量。對四位的指教，陳菊說她們會虛心檢討，也希望這四位未來能一起關心台灣，繼續給她們指教。

至於2020支持蔡英文連任還是新世代？陳菊說蔡英文總統有說過，責任比連任更重要。她覺得什麼人代表民進黨參選都有一定機制，她們都會尊重各個機制。

對於高雄市長韓國瑜新上任，陳菊高度祝福，她說韓國瑜有那麼高民意支持，她相信韓會努力做、好好做。她說她當了12年市長，期待韓國瑜能做的更好，符合人民期待。

(中時電子報)