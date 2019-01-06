將「下腳料」化為美食 將軍青年活化在地蘆筍產業

「將軍銀蘆筍」團隊推廣將軍區蘆筍產業，將在地打造成為民眾休憩並結合食農教育體驗的場域。（教育部提供）

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台南市將軍區是全台蘆筍最大產地，菜販及市場為求整齊美觀，販賣時都會將蘆筍根部裁切掉，卻造成食材的浪費。一群在地的青年組成「將軍銀蘆筍」團隊，將下腳料蘆筍再運用，有效創造在地蘆筍循環經濟模式。

「將軍銀蘆筍」團隊向青年署申請青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫，提出蘆筍下腳料再運用的行動方案不僅獲得行動金的支持，更得到績優團隊競賽金獎的肯定，為將軍農業帶來新的願景。

團隊成員徐麗敏從小在將軍區長大，卻不瞭解社區的歷史文化脈絡，她回鄉後發覺將軍區其實蘊含了百年的文化基底。徐麗敏與在地青年組成團隊，104年即以「將軍之子-社區文化亮點遊戲計畫」向青年署申請社區行動計畫補助，以「將軍之子」互動遊戲，連結社區內現有旅遊資源，並結合在地社群舉辦「一千零一『業』將軍影像創作競賽」，號召攝影同好來到將軍社區，幫將軍留下美麗的影像紀錄。

107年，徐麗敏與團隊成員整合出一條龍方案，他們提出「銀蘆筍-銀髮長輩的幸福蘆筍」計畫，整合將軍區農會、農友及社區長輩的力量，共同舉辦銀蘆筍食材包料理交流小聚，並成立社區公益餐廳「地利小食」，將原本是下腳料的蘆筍變成美味料理。

他們剩餘蘆筍請社區銀髮族長輩協助清洗及削皮，再經由在地居民與青年協助包裝行銷，產品的利潤也回饋給參與的社區居民。團隊以蘆筍產物再利用的環保概念，除了建立在地農產循環經濟的模式，也讓購買的消費者為在地青農與社區照護系統盡一份心力。

青年社區參與行動2.0 Changemaker計畫鼓勵青年運用創意活化在地，107年共計協助18個於全臺灣各地的行動團隊，透過提供青年行動金，協助青年深入在地，以自身專長看見在地需求，往Changemaker的道路上前進。相關資訊可上青年署Changemaker計畫網站(https://act.ydachangemaker.tw)查詢。

(中時 )

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