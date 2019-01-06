蔡總統籲勿再提「九二共識」韓國瑜回應了！

2019年01月06日 09:52 中時電子報 李俊毅 /綜合報導 /綜合報導

高雄市長韓國瑜今早出席「市府首長共識營」活動，接受媒體聯訪，媒體問韓國瑜對於「蔡英文總統要全台政治人物不要再提九二共識，您如何看？」韓說，「怎麼老是問我政治性的問題，高雄現在要做的是衝經濟，天天問我們政治性的問題」。

媒體問他，對於賴清德下蘇貞昌上他如何看待？韓說禿頭要出頭天啦，另外有網友酸「九二共市」，暗喻他將市場和大陸共通，韓國瑜嘆「九二共識這個不能講一國兩制那個不能講，這問題大家真的可以好好坐下來談，高雄市的處境非常辛苦，台灣的處境很困難，政府沒有錢，高雄處境非常艱困，很想把焦點重新聚焦在高雄的經濟發展」。

高雄市的現在跟未來如何做突破，「愛河變金銀河，大陸有范冰冰、李冰冰，台灣有白冰冰，甚至是他女兒韓冰，韓國瑜力挺白冰冰年紀不是問題，大家不要急」，韓認為，「包裝高雄行銷高雄是最迫切的事」，行銷才是本業，副業才是市長。

媒體詢問，對於高雄有意發展軍事觀光？未來會如何規劃？韓國瑜說，高雄市過去是軍事重鎮，有很多軍事觀光元素，有的年輕朋友對軍事觀光有興趣的，他希望能把它整理起來，來做發展。

對於今日共識營有甚麼期待？韓說，希望高雄的服務團隊充滿熱忱、快樂，快樂是非常重要的，希望高雄未來在他領導下，是個快樂的團隊，不要愁眉苦臉的。

(中時電子報)