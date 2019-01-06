好市多豬肉煮出密集黑點 求救意外釣出專業人員神解

2019年01月06日 09:53 中時電子報 陳煌祥

有網友從好市多買回來豬頰肉煮熟後，發現上面有一個個的黑色斑點，嚇的她拍照PO到臉書社團中尋求解答，問是否為正常現象，並問豬頰肉和松阪肉是否相同，引發網友熱議，「有點密集恐懼症，起雞母皮」更釣出專業網友表示，「那是屠殺前因為趕豬走上屠台時的電擊棒子的淤血」。

好市多豬頰肉煮出黑斑。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

有女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團上PO文表示，在好市多買的台灣豬頰肉，她表示煮熟後「這上面的點點，有點恐怖，在傳統巿場買的肉沒遇過這情形」， 並問豬頸肉、豬頰肉、松板肉是否相同，因口感、紋理好像差不多，表示疑惑。

網友貼出豬頰肉、松阪肉位置圖。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

文章一出，引起許多網友回應，有網友表示，「該不會是打針點吧」、「有點密集恐懼症，起雞母皮」、「不管可不可以吃，我看到是不敢吃啦」、「我常買，沒碰過這樣，我會建議你拿回去退或是換」有網友表示，「豬頸肉=松阪肉，但不等於豬頰肉」還有網友說，「李組長眉頭一皺：案情不單純」。

同時也有專業網友給出神解，「那是屠殺前因為趕豬走上屠台時的電擊棒子的淤血」曾在電宰場工作的專業網友也回應，「這跟打針沒有關係喔！這是因為電宰的時候電流不夠強(電擊時間長)或者電流太強所造成的瘀血，亦有可能是刺血技術不好造成」。

(中時電子報)