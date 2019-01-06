好市多豬肉煮出密集黑點 求救意外釣出專業人員神解

好市多豬頰肉煮出黑斑。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

友善列印
中時電子報

有網友從好市多買回來豬頰肉煮熟後，發現上面有一個個的黑色斑點，嚇的她拍照PO到臉書社團中尋求解答，問是否為正常現象，並問豬頰肉和松阪肉是否相同，引發網友熱議，「有點密集恐懼症，起雞母皮」更釣出專業網友表示，「那是屠殺前因為趕豬走上屠台時的電擊棒子的淤血」。

好市多豬頰肉煮出黑斑。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

有女網友在《Costco好市多 商品經驗老實說》臉書社團上PO文表示，在好市多買的台灣豬頰肉，她表示煮熟後「這上面的點點，有點恐怖，在傳統巿場買的肉沒遇過這情形」， 並問豬頸肉、豬頰肉、松板肉是否相同，因口感、紋理好像差不多，表示疑惑。

網友貼出豬頰肉、松阪肉位置圖。(翻攝Costco好市多 商品經驗老實說)

文章一出，引起許多網友回應，有網友表示，「該不會是打針點吧」、「有點密集恐懼症，起雞母皮」、「不管可不可以吃，我看到是不敢吃啦」、「我常買，沒碰過這樣，我會建議你拿回去退或是換」有網友表示，「豬頸肉=松阪肉，但不等於豬頰肉」還有網友說，「李組長眉頭一皺：案情不單純」。

同時也有專業網友給出神解，「那是屠殺前因為趕豬走上屠台時的電擊棒子的淤血」曾在電宰場工作的專業網友也回應，「這跟打針沒有關係喔！這是因為電宰的時候電流不夠強(電擊時間長)或者電流太強所造成的瘀血，亦有可能是刺血技術不好造成」。

(中時電子報)

文章來源：Costco好市多 商品經驗老實說

將「下腳料」化為美食 將軍青年… 跨越藍綠行銷台灣燈會？ 韓國瑜…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。