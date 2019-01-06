影》公墓棄屍案兇嫌落網！嫌犯爭小三勒死救難隊員

救災英雄遭殺害埋公墓 兇嫌落網！竟是小三男友
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中時電子報
／影音編輯、中國時報／
台中市王姓計程車司機命案偵破，南投警方逮捕行凶的鄒姓男子（中）（廖志晃攝）

台中市沙鹿區一名計程車司機兼救難隊員的王姓男子去年12月30日失蹤，昨(5日)被發現遭殺害棄屍埋在南投市第九公墓。警方今日逮捕到50歲鄒姓犯嫌，鄒姓犯嫌為與死者同行計程車司機，鄒男落網坦承為情殺人，埋伏計程車旁將王男勒斃，

南投分局警分局6日宣布偵破台中市計程車司機王嘉民命案。警方指出，王男疑因涉入三角戀情，與同行的鄒姓計程車司機，和一名女子發生感情糾紛，去年12月30日，兩人相約談判，鄒嫌在台中市沙鹿區，徒手將王男勒死後，載到南投市第9公墓棄屍掩埋。

南投警察分局長劉明興表示，警方在1月5日11時接獲民眾報案，指稱在南投市第9公墓遭遺棄墓穴內，有1名男性遺體，經警方前往處理，發現陳屍的王姓男子，依照現場判斷，死者應為他殺致死。

南投縣警局長陳木樹獲知後，立即指示刑警大隊與南投警分局共同成立專案小組，並聯繫刑事警察局第6大隊第1隊協助偵辦，並報請南投地檢署檢察官張鈞翔指揮偵辦。

警方調查發現，王姓被害人及鄒姓涉嫌人，是同行排班計程車司機，2人因與1名女姓友人發生感情糾紛，以致友誼生變，於去年12月30日從王男的住家載出談判，在台中市沙鹿區將被害人勒斃，載往南投市第9公墓內廢棄墓穴掩埋後，隨即逃離現場。

(中時電子報)

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