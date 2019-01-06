跨越藍綠行銷台灣燈會？ 韓國瑜有意願潘孟安說未定

2019年01月06日 10:14 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

行銷南台灣，韓國瑜表達願出席台灣燈會。(中天新聞提供)

一年一度台灣燈會下月將在屏東舉行，南台灣跨越藍綠行銷有譜？榜標政治零分、經濟一百分，高雄市長韓國瑜表達有意願出席台灣燈會，台南市長黃偉哲也樂觀其成，反倒屏東縣長潘孟安表示，目前還未定，他的回應讓人有幾分霧裡看花。

台灣燈會向來是台灣觀光行銷的一大賣點，主辦縣市無不卯勁行銷。以去年雲林縣主辦台灣燈會，即創下千萬人次的參觀紀綠，觀光產值高達145億，台灣燈會創造的龐大商機，附近縣市也都想跟著沾光。

台灣燈會上星期才揭示金色黑鮪魚主燈，下月即將盛大登場。如何強力吸引國內外觀光客，甚至聯合鄰近縣市之力，來屏東參與元宵盛會，應是此刻屏東縣府的當務之急。但現在南台灣不再綠油油，變天的高雄市可能也加入合作嗎？

高雄市觀光局長潘恆旭表示，已與屏東觀光處洽談，現正進行幕僚作業，他說，韓市長拚經濟誠意十足，將安排他到屏東燈會參觀花燈。另外，高雄也有一盞花燈參與展出。

現在韓國瑜表態跨越藍綠黨派，展開雙手歡迎，黃偉哲也表示認同。他說，屏東燈會吸引的觀光客，屏東走一走進到高雄，再到台南都是好的，台南市府很願一起行銷南高屏。潘孟安則說，了解高雄已和我們有接觸，但詳情還不清楚，高屏一起合作行銷還沒定案。

台灣燈會會不會打破藍綠界線，網友紛紛留言表示，「熱臉貼冷屁股」、「真的只有經濟不分藍綠，韓總說到做到」、「潘縣長，你不要前嘴要合作，後嘴又批判就不好了」、「韓總有心不分藍綠拚經濟! 你別想得了便宜還賣乖!」、「潘縣長沒有選票壓力，黃市長有選票壓力，兩個首長的態度當然會不一、「韓市長別理會這種高傲的屏東市長 應該跟台南黃市長合作還比較妥當」。

(中時電子報)