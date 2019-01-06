大麥嶼港直航基隆十週年 打造兩岸黃金水道

2019年01月06日 16:05 旺報 陳君碩

中遠之星郵輪。

為防治豬瘟疫情，在往返兩岸的郵輪上宣導疫情防治。(中遠之星提供)

大陸浙江省首條對台常態化客運直航航線，大麥嶼港到基隆港的中遠之星號，6日上午在基隆港靠港，成為該航線十週年的首班輪船。一位台灣乘客受訪表示，他時常搭此班次往返兩岸，感受到儘管兩岸政治僵局，民間交流仍熱絡。

兩岸最大客滾輪中遠之星，5日在玉環大麥嶼港啟航，歷經約14小時的航行，於6日上午抵達基隆港，這也是該航班十週年的首班輪船。

目前該航線營運的「中遠之星」採用「夕發朝至」，每周六晚上從大麥嶼港出發，次日早上抵達台灣基隆港，下周五再從基隆港返程。2018年農曆年春節期間，部分兩岸加班機取消，就有數以千計的台商、台生，選擇搭乘「中遠之星」客輪返台。

1988年大陸國務院批准大麥嶼港，成為浙江首批對台小額貿易示範試點基地；1992年大麥嶼港台貿市場建立，一度成為華東地區最大的台灣飲料集散地。

2008年兩岸直航，次年開通玉環大麥嶼港至台灣基隆航線，這是是繼廈門之後，大陸第二條、浙江省內首條對台常態化客運直航航線，該航線啟用至今，共航行600多個航次，運送兩岸旅客17萬餘人次。

一位葉姓台商受訪表示，他三年多來時常搭此船班往返兩岸，感受到兩岸民間交流的熱絡，他認為儘管兩岸官方有一些政治僵局，民眾間的往來應不受影響。

該航班代理商指出，最近豬瘟防疫升級，不只船上加強宣導，下船的檢疫也很嚴格，他注意到檢疫人員比過去多了許多。

2017年7月，剛從台北教育大學畢業的孟欣樺搭乘中遠之星到玉環，成為一名在「跨界自造融創園」創業打拚的台青。如今，她已經成了中遠之星的常客，便捷的服務與優惠船票，讓她感受到貼心與溫暖，可以安心地踏上台青創業的夢想之路。

2018年，玉環頒布了《玉環市促進對台交流合作30條政策措施》，致力於打造「一帶一路黃金水道」，其中特別針對對台直航，推出對承運大麥嶼港對台海上直航的船公司進行補助，對在大麥嶼港開闢對台貨運航線的台灣航運企業給予首航人民幣30萬元、續航每航次人民幣5萬元補助，並對在玉環設立貿易公司從事台灣商品自營進口貿易並在玉環完稅的企業，按照一定標準給予獎勵。

(旺報 )